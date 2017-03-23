В Молдове протестуют против молчания РФ по «Русской прачечной» 23.03.2017, 21:19

Кишинев отказался от участия в заседании Межпарламентской ассамблеи стран СНГ.

Официальная делегация Молдовы не поедет в Санкт-Петербург на заседание Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, которое состоится 26-28 марта, передает dw.com.

Такое решение приняли члены Постоянного бюро парламента. На брифинге в Кишиневе 23 марта спикер парламента Адриан Канду назвал причиной отказа отсутствие реакции Москвы на ноту протеста, переданную молдавскими властями две недели назад. Канду сообщил, что Кишинев отправит письма с разъяснениями главе Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

В ноте протеста речь шла о том, что молдавские чиновники подвергаются на российских таможнях унизительным досмотрам и допросам, а также о том, что спецслужбы РФ не реагируют на запросы молдавских коллег по поводу представления им информации, связанной с расследованием дела о «Русской прачечной» - выводом из России через молдавские банки 22 млрд долларов в 2011-2014 годах.

Кишинев «не бойкотирует само Содружество, а только лишь отказывается от участия в работе ассамблеи», подчеркнул Канду на брифинге в четверг. Однако, по его словам, некоторые депутаты парламента все-таки собираются лететь в Санкт-Петербург. "Но это они будут делать неофициально и за свой счет», - заявил глава высшего законодательного органа Молдовы.

«Большая ошибка»

Президент страны Игорь Додон, которого называют «пророссийским», осудил решение Постоянного бюро парламента, назвав его «большой ошибкой». Оно «было принято не в интересах молдавского государства и народа», считает Додон.

Он сообщил, что в Санкт-Петербург поедет делегация оппозиционной Партии социалистов во главе с ее лидером Зинаидой Гречаной.

«Мы посоветовались с коллегами по фракции и решили, что примем участие в заседании Межпарламентской ассамблеи, пусть даже за свой счет», - цитируют местные СМИ ее слова.

Молдова является членом Межпарламентской ассамблеи СНГ с 1997 года.