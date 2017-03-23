«Продала телефон, чтобы купить детям одежду» 1 23.03.2017, 22:20

Фото: Александр Васюкович, Имена.

Как выживает в деревне многодетная семья.

Несколько месяцев назад Наталья Лазовская продала свой мобильный телефон, чтобы купить на вырученные деньги теплую одежду детям. Всю жизнь женщина провела в деревне, где работала, не покладая рук, пишет imenamag.by. Каждое утро она просыпается в пять утра, чтобы успеть на автобус, который везет ее из деревни Дусаевщина (Минская область) за 10 километров в телятник на работу. Многодетная семья — Наталья, ее муж Александр и четверо детей (Вика, Леша, Толя и Саша) — вынуждены выживать на одну зарплату в 350 рублей. Спит женщина мало, а зарплаты хватает только на день — оплатить коммуналку и рассчитаться с долгами. И пока чиновники утверждают, что работа в регионах есть, а декрет № 3 о «тунеядстве» совершит в Беларуси экономическое чудо, многодетная семья думает, как ей жить дальше. Здесь уже давно перестали надеяться, что в деревне что-то изменится к лучшему, и питаются картошкой, отказавшись от мяса.

День рождения в долгах

В день приезда журналистов, 14 марта, Наталье Лазовской исполнилось 37 лет. Встретила День рождения эта женщина в своей родной деревне Дусаевщина, что в ста километрах от Минска (Копыльский район). Сварила картошку, сделала салат с зеленым горошком и поджарила сало, которое ей передала мама. Мяса на столе не было, потому что у семьи, говорит Наталья, на него попросту нет денег.

У Натальи четверо детей. Младшей дочке шесть лет, а старшей — 17. Еще есть два мальчика: 14-летний Леша и 12-летний Толя. И муж, с которым она неразлучна больше десяти лет. До недавнего времени все они ютились в деревне Кель — в крохотном доме на 30 квадратных метров. В хате было так тесно, что шесть человек просто не могли найти себе места. Тогда Наталья вместе с мужем и решила поменять жилье. Свой новый дом многодетная семья нашла в октябре 2016 года в деревне, где когда-то и родилась Наталья, — в Дусаевщине. Так как многодетная семья нуждалась в улучшении жилищных условий, Копыльский исполком выделил ей субсидии.

Переезд прошел хорошо, но одна беда ждала их на месте — в Дусаевщине не оказалось работы. Не смог ее найти и муж Саша, сорок дней искала Наталья. Женщине помогла ее мама — нашла вакантное место в телятнике на племенном заводе «Дусаевщина», который находится в соседней деревне Низковичи. Но оказалось, что на одну зарплату многодетной семье совершенно невозможно существовать. Наталья и Александр стали жить одним днем и обрастать долгами.

Готовить праздничный стол Наталье помогает старшая дочь Вика.

В День рождения у Натальи выдался выходной. Вместе со старшей дочерью Викой она делает на кухне салат из горошка, жарит сало, варит картошку и признается, что жить в деревне за существующие зарплаты сегодня просто нереально.

— Если в бригаде работаешь разнорабочим, то получаешь два с чем-то миллиона, — женщина считает белорусские деньги по-прежнему в миллионах, как до деноминации. — Прожиточный минимум получается. Но так как я работаю телятницей, то зарплата зависит чисто от привеса телят. Я кормлю их и в конце месяца сдаю. Они подросли большие, от этого привеса мне зарплата. Вот как я сразу пришла на работу, мне зарплата была четыре миллиона. А цяпер ухудшается. На сегодняшний день тры пяццот. А как за них прожить?

Как прожить за такую зарплату, женщина и вся ее семья не знает уже несколько месяцев. Зимой, например, было совсем тяжело. Денег на жизнь не хватало, и многодетная мама думала, как одеть сыновей и младшую дочку. С наступлением морозов Наталья продала свой телефон-раскладушку знакомой. За эти деньги купила одежду шестилетней Саше.

— Со мной вместе работала женщина, я ей продала этот телефон за 500 тысяч, — говорит Наталья. — Потому что мне надо было детей одевать и обувать. Не было денег.

По словам Натальи, жить в деревне можно, если зарплата не меньше семиста рублей. Из своей последней зарплаты в 350 рублей она получила на руки чистыми 290. Объясняет, что 30 рублей брала авансом, а на остальные деньги в течение месяца выписывала в телятнике молоко.

Зарплата на один день

— Честно говоря, на один день всей этой зарплаты хватает, — продолжает Наталья, пока готовит праздничный стол. — Я плачу за ЖКХ, мусор, воду, свет, газ, домашний телефон, на мобильные кладу, Zala, интернет. Миллион сто выходит. Еще детям в школу даем, покупаем им что-то. Ну и долги. Практически не остается даже на хлеб.

Долги у многодетной семьи не иссякают никогда. Когда Александр и Наталья в конце прошлого года перебрались в Дусаевщину, из-за проблемы с работой они стали покупать продукты в рассрочку у частника «с машины». Со временем такой способ закупки превратился для многодетной семьи в норму. Теперь они берут у частника еду каждую неделю, а в конце месяца возвращают долг — 150 рублей. Вот и получается, что, как говорит Наталья, зарплаты хватает на один день. «Отдашь, и снова сидишь, ничего не остается», — объясняет женщина.

Александр, муж Натальи, несет ведро картошки. Многодетная семья практически никогда не ест мяса. Картофель — основной продукт в рационе.

Муж Александр после переезда в Дусаевщину вообще долго сидел без работы. Недавно он нашел себе место сторожем в местных мастерских, где хранится сельхозтехника, но семье от этого не стало легче. Ведь хоть Александру и назначили зарплату в 302 рубля, но половина этой суммы будет вычитаться каждый месяц. Всё дело в том, что Александр брал кредит на пластиковые окна для старого дома в деревне, где семья жила раньше, и не погасил его. Суд обязал его выплатить сумму в три тысячи рублей. Получается, что почти два года мужчине придется платить 50% от своей зарплаты за окна в доме, который ему уже не принадлежит.

— Живем мы на молоке и картошке, — признается Наталья. — Где косточка будет, с нее супчик сваришь. Макарон на "машине" беру, соус, майонез. Сырчик, масло — беру ўсё. Картошку — пюре делаю. А мясо не купляю никогда. За что? Куры у нас есть, яйца. Как сюда приехали, свинью и кабанчика закололи. Надо было что-то кушать.

Наталья Лазовская работает всю жизнь, с шестого класса, но за всё время ей так и не удалось жить безбедно.

Руки у Натальи сильные, пальцы черные от труда. Работает женщина практически каждый день. И так с раннего детства. Наталья была старшей в детстве, у нее есть два брата и две сестры. А это значит, что по деревенским традициям с малых лет она играла роль второй мамы. Помогала отцу-трактористу и матери-свинарке, следила за братьями и сестрами.

— Родители работали, а мы им помогали, — вспоминает Наталья. — Мама свинаркой была, ходили к ней, рабілі уборку. Помогать я начала еще в школе, классе в шестом. Мы учились до трех-четырех, а после этого шли к маме. Уборку сделали, шли на обед. Потом мама вечером в свинарник отправлялась, а я ей помогала с чисткой свиней. Приходилось ж помогать, где ты денешься. Дома малЫх глядела, одевала — в деревне старшие всегда помогают. Вот у меня девка старшая, она мне всё время помогала раньше. Я на работе, она утром встает, детям чай сделала, одела, обула и в школу отправила. И сама в школу, и ўсё.

А вот муж Натальи, 34-летний Александр, хоть и отучился в слуцком ПТУ на каменщика, но навыки свои применить ему было негде. Когда 12 лет назад вместе с Натальей они стали жить в деревне Кель, то там попросту не было работы по его специальности. Да и вообще никакой работы не было. Как и другие жители деревни, Александр трудился в соседнем колхозе в деревне Скабин.

Большинство друзей Александра живут сейчас в городах. Александр же остался в деревне. Раньше он мечтал служить в ВДВ и стать военным, но его не взяли в армию из-за болезни кожи.

— Работал полеводом-разнорабочим, — вспоминает Александр. — Бураки пололи летом, на камни ходили, убирать по полях, чтобы могла нормально сеялка проехать, не забиваться.

Одно время Александр работал у «коммерсанта» — туда его пристроил знакомый. Этот отрезок времени многодетный отец вспоминает как самый лучший в своей жизни.

— Ездили, закупали свиней, — рассказывает он. — Смолили, мыли, коммерсант их на базар в Солигорск отвозил. Если в колхозе 200 рублей получал, то у него 400-500 прыблізна. Больш за два гады так работал. А потом к нам как к многодетной семье разные проверки приезжали — соцопека та же. Вот, говорили, ты не работаешь, надо документальное подтверждение. Я говорю, что работаю у коммерсанта, он мне платит. А ты покажи бумагу, что работаешь, отвечают. И пришлось мне ізноў ісці в колхоз.

«На сяле кусок сала — эта празнік»

Сейчас в новом доме Александра и Натальи три комнаты. Просторно по сравнению с тем, что было раньше.

— Мы переехали, сначала порядок наводили, тут завал был, — вспоминает Наталья. — Пока не было работы вообще никакой, родители тогда немного помогали продуктами. Так и жили.

Наталья признается, что работает с утра до вечера. В редкий выходной она занимается детьми и стряпает на кухне.

Ремонт в доме Натальи и Александра не сделан по сей день. Потолок покрыт паутинкой трещин, обои старые, выцветшие. Однако денег на ремонт нет.

Раньше в Дусаевщине была крупная свиноферма, но после того, как по Беларуси прокатилась африканская чума свиней, поголовье вырезали. Пока Наталья искала, где бы трудоустроиться, Александр ездил в соседний колхоз на своем любимом средстве передвижения — на мотоцикле.

Сейчас оба мотоцикла Александра сломались, и он пытается их починить. Мотоциклы — самое главное средство передвижения для его семьи. На мотоцикле Александр ездит по поселку и вместе с женой выезжает в близлежащие города за продуктами и одеждой.

Александр признается, что испытывал слабость к мотоциклам всю жизнь. Вот и сейчас он возится в гараже вместе с другом Василием, пытаясь починить старый чехославацкий Cezet 1985 года. Рядом стоит разобранный мотоцикл «Минск», на котором еще недавно Александр проезжал каждое утро 15 километров до места своей работы — в Скабин. Но всё это он делал до наступления зимы. А когда пошел снег, его «Минск» не смог пробираться по запорошенным дорогам. Так Александр оказался безработным.

— На работу никто не возил, — вспоминает он. — Ездил на мотоцикле, а с месяц — на школьном автобусе. Но потом водитель сказал: не могу брать, не положено. Видимо, кто-то нажаловался ему, что взрослый человек в детском автобусе ездит.

Как признается друг Александра, 53-летний Василий, с работой в Дусаевщине проблемы сегодня у всех. Работать за копейки молодежь не хочет. Сам Василий говорит, что жить можно только если крутишься. Так, как делает он, зарабатывая у частника забойщиком скота. Ведь хоть Дусаевщина и очень большая деревня, но все вакантные места заняты, а денег не платят.

Сегодня вся работа сконцентрирована вокруг племенного завода «Дусаевщина», где и трудится Наталья. Племзавод находится в Низковичах, и свозят туда людей с близлежащих деревень. Ваканский немного, зарплаты небольшие. Например, 300 рублей за должность животновода.

Василий, сосед семьи, родился и вырос в Дусаевщине. Он 30 лет проработал забойщиком на бойне. А сейчас говорит, что с работой в деревне трудно. О декрете № 3 о социальном иждивенчестве он отзывается так: «Это просто плата за воздух. Если б была тая

— С работой цяжка у нас, — делится Василий. — Вот я рабіл дворнікам у школе. Чысты аклад 110 рублей. Первый месяц яго палучыў, гавару: люді, вы іздзеваецеся, ці што? Ну так добра, што я езжу яшчэ да камерсанта біць скот. Не паследні чалавек. У меня свая стаўка: 30 рублей — галава. І сам дзяржу яшчэ дома жыўнасць: куры, індыкі, гусі, козы. Жывём, сражаемся.

У нас самае аснаўное сейчас, што не п’е чалавек. Не п’ешь — ідзі рабі. А за капейкі не хочацца рабіць. Сустрэў даярку, спрашываю: «Сцяпанаўна, ты курыш? Усю жызнь не курыла». А ана: «Васілёк, я ад этай жызні і зап’ю зараз». Ну, действіцельна, у людзей ужэ лопают нервы. Раньше пенсіанеры хвалілі эта ўсё. А шчас грошы ануліравалісь. Узяць дажэ Канстанцінаўну, ана глаўным ветврачом прарабіла. Сейчас ана і пенсію палучае, і ходзіць к камерсанту тут на работу, і сторажам у амбары, капейкі плацяць тожэ. Так ана пенсіянерка.

А маладым няма тут работы. Маладыя не пайдут за эці капейкі рабіць. Хто пойдзе? А па целевізару абышто паказывают, смеху варта. Эта смехапанарама.

— 500 долараў зарплаты, — улыбается Александр.

— Ну, я ў школе на дзерэктрысу гавару: «Пайшоў я сваі 500 доларау адрабляць» (отрабатывать — прим. авт.). Яна: «Ішчо раз так скажаце, я вас уволю». «Ну ўволіш, я буду богу благадаран, што тут не раблю». Памянялася вапшчэ ўсё. Еслі ў нас сейчас на сяле кусок сала — эта празнік, то эта ж, бляха, не жызнь.

Будни доярки Натальи

Наталья работает практически каждый день. Раньше был один выходной — во вторник. Но потом ей подсказали, что многодетной матери полагается еще и второй.

Даже по выходным Наталье есть, чем заняться. Часто женщину вызывают на работу, а если остается дома, то убирает, готовит еду, стирает. А когда дети приходят из школы, занимается их воспитанием.

Даже в свой День рождения она продолжает думать о работе, и пока дети на учебе, Наталья предлагает нам посетить ее телятник. Мы садимся в машину и едем в соседнюю деревню Низковичи.

— Я любила физкультуру, — вспоминает Наталья по пути в телятник. — Была спортивная, всех валила на руку мальчиков и девочек. В училище качалась, поднимала гири. Если б не семья, хотела в армию пойти (смеется). Но вышла замуж, и ўсё. А так я сильная — могу одна целя тягнуть. А он весит 40 килограммов. Могу так несці, могу на плечо закінуць. Мешки с картошкай цягаць. Когда даяркай работала, муку, што каровкам рассыпалі, тожэ цягалі.

Мы приезжаем на племзавод, пробираемся по грязи и заходим в телятник. Наталья рассказывает, как каждое утро просыпается в пять утра, чтобы собраться и успеть на автобус, который везет людей из Дусаевщины за 10 километров на работу. Признается, что очень устает. И, говорит, спит совсем мало.

— Цёп-цёп-цёп, — подзывает Наталья телят. К чужим телята не идут, пятятся назад, а Наталью узнают. И не удивительно, ведь женщина практически живет в телятнике.

— У меня маленькие телята, — говорит Наталья. — Утром встаю в пять, надо собраться. А если надо еду сварить, то в три встаю. В начале шестого у нас уже машина. Приезжаю на работу в шесть утра, женщины в телятнике доят молоко, я выхожу на улицу, с каждой клеточки достаю ведро, чтобы напоить телят. Там много их стоит, в два ряда. Мне надо их накормить, напоить, подстелить, воду налить. Подастаю ведра, потом разливаю каждому молоко. Меньшим телятам два литра, большим — по три. Маленьких кормлю с сосочки. Пройдет часа два, я маленьких пою водой кипяченой, глюкозу даю, чтобы не было поносов. Между утром и обедом даю овес, кукурузу и комбикорм. Подстилаю сено. В полтретьего домой приезжаю, до пяти дома. В начале шестого обратно на работу, и до полдесятого там. И так каждый день.

Женщина зовет телят, и они подходят к ней поближе — узнают. А нас сторонятся, пятятся в загоны. Наталья проверяет ведра и кормушки. Вздыхает и говорит, что уже и не знает, как ей зарабатывать больше. Вроде бы и телят нормально кормит, как положено по нормативам, а все равно получает 350 рублей.

— Думаю, где подработки какие найти. Я уже и своей заведующей говорю: а почему такая маленькая зарплата у меня? «Нет привеса телят», скажет мне, наверное.

Забыли, когда отдыхали

Когда мы возвращаемся в Дусаевщину, в четыре часа дня из школы приезжают дети Натальи: первоклассница Саша и шестиклассник Толик. Школьный автобус привозит их из Копыля и высаживает на окраине деревни. Встречает их старшая сестра Вика, которая, как и ее мама в детстве, присматривает за братьями и сестрами.

Вика встречает со школы младшего брата Толю и сестру Сашу. Каждый день дети ездят в школу в Копыль, а домой их привозит школьный автобус.

Девятиклассник Леша обычно приезжает домой раньше — добирается из школы своим путем. По приезду он погружается в ноутбук, который взял у своей родной тети. Играет в игры, слушает музыку и переписывается с друзьями в соцсетях.

А в теплое время года берет спиннинг и отправляется на рыбалку.

Леше 14 лет. Он учится в девятом классе и уже совсем самостоятельный. Домой из школы он возвращается сам, на попутках. А иногда приходится восемь километров идти пешком.

Средний сын Толя после школы встречается с друзьями, играет в футбол, сидит в интернете, а когда просят родители, помогает им по хозяйству.

В школе, как говорит мальчик, он учится «средне». Больше всего любит биологию и даже считает, что в будущем станет биологом.

Толя, средний сын Александры и Натальи.

А первоклассница Саша сразу после школы хватается за учебники и делает домашнее задание. Наталья признается, что не знает, в кого дочь уродилась. Любит читать, просится в сельскую библиотеку, отличница и очень активная.

Саша постоянно смеется и уверенно заявляет, что уже определилась с будущей профессией.

— У магазіне буду работаць, потому что там много денег, — говорит она.

Шестилетняя Саша после школы садится за уроки, при этом ее об этом никто не просит. Отец приходит помочь девочке.

И только старшая 17-летняя дочь Вика, которая заканчивает учиться на парикмахера, смотрит на жизнь прагматично.

— Все мои знакомые уже в Слуцке живут, — рассказывает девушка. — А мы собираемся в Дзержинске жить. Там работу предлагают парню моему — на птицефабрике. Зарплата у него будет 10 миллионов, а тут на ферме он получает четыре. Я же буду работать парикмахером.

Вика мечтает уехать из деревни в город. Недавно она съехала от родителей, живет в той же Дусаевщине, но в другой хате вместе с парнем. В деревне взрослеют рано.

Наталья говорит, что, «как и любая мама, хочет, чтобы дети были рядом», но выбор будущего останется за ними. Пока же она думает о том, как выжить и разобраться в настоящем: жить не в долг и откладывать деньги на будущее детей.

Новый сотовый телефон после проданной «раскладушки» Наталья все-таки купила. Хотя, вернее сказать, взяла в рассрочку — повесила на себя еще один кредит. Но в семье Лазовских еще остается много нерешенных проблем. Одна из них — где взять деньги на газовый котел, чтобы не мерзнуть и не тратить деньги на торф.

Даже в теплую погоду в хате зябко.

— У нас в Кели была печка русская — очень хорошо, можно было три дня не топить, — рассказывает женщина. — А сейчас у нас паровое отопление. С вечера топим, а днем остывают батареи, холодно. Нам просто надо газовый котел. Всё подведено, но нет денег его купить. А он стоит больше за 12 міліонаў. Поставили б — хорошо, тепло было бы в хате. А так отапливаем торфом, вся пыль в ванну летит, осыпается черным. Когда холодно, топим целый день. Очень много идет на паровое отопление у нас. Три тонны до Нового года и три после купили. Тонна стоит миллион двести. Плюс дрова идуць.

На четверых детей в новом доме Лазовских три кровати. Когда Вика еще жила у родителей, она спала с младшей сестрой. Теперь она съехала, и у Саши появилась собственная кровать.

Александр переоделся в рабочую одежду и собирается на смену. Наталья в свой день рождения остается одна с детьми. Она говорит, что давно уже не отдыхала, да и вообще ее семья не знает досуга, кроме как иногда, в редкие дни, выехать в Копыль или Слуцк за продуктами и одеждой.

Всю свою жизнь, говорит женщина, она работала, но так и не смогла заработать столько, чтобы жить в деревне достойно. Нет времени даже на врачей. Во время последней беременности врачи сказали, что один из сердечных клапанов у Натальи не до конца закрывается, и призвали ее следить за здоровьем.

— А что врачи? — пожимает плечами Наталья. — Это надо очень тщательное обследование проходить. Мне сказали записываться на УЗИ, делать кардиограмму сердца. Я здесь проходила комиссию, выписали таблеточки попить. Но я так и не обращалась, не ездила, потому что надо работать. Если ты на больничном, сейчас это невыгодно, мало оплачивается. Не заробіш, чтобы прожить. Да і няма калі. Я целый день, с утра до вечера, на работе.