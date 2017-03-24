Командующий силами США в Европе: У нас есть несравненное преимущество над противником 24.03.2017, 7:38

Кертис Скапаротти

Фото: obozrevatel.com/epa

Генерал Скапаротти заявил о возвращении США к своей исторической роли в регионе.

Европа – критически важный регион для защиты национальных интересов США, заявил на состоявшихся 23 марта слушаниях в сенатском Комитете по делам вооруженных сил генерал Кертис Скапаротти – командующий Объединенным командованием ВС США в Европе, сообщает «Голос Америки».

«Трансатлантическое партнерство дает нам несравненное преимущество над нашими противниками: у нас – единый, эффективный и способный к ведению боевых действий союз, который базируется на общих ценностях», – подчеркнул Скапаротти.

Он констатировал, что сегодня в мире сложилась нестабильная ситуация в политической и экономической сферах. Эта нестабильность усугубляется тем, что Россия из партнера превратилась в противника.

«Страны на периферии России, особенно Украина и Грузия, находятся под угрозой агрессивных действий и военной агрессии Москвы, – напомнил генерал. – На юго-востоке, наши ключевые союзники, особенно Турция, вынуждены одновременно справляться с вызовами, которые представляют Россия, террористы и потоки беженцев».

Генерал Скапаротти сообщил, что Европейское командование ВС США в полной мере сознает вызовы в сфере обеспечения безопасности и восстанавливает свои возможности по сдерживанию и предотвращению потенциальных угроз. Однако, по мнению кoмандующего, для этого необходимо «вернуться к исполнению нашей исторической роли командования, которое способно осуществлять полный спектр совместных операций в условиях ухудшения обстановки».

Генерал озвучил три основные проблемы, которые командование считает наиболее серьезными: во-первых, Россия, во-вторых – радикалы и экстремисты и в-третьих – региональная нестабильность, которая является причиной потока беженцев.

По мнению Скапаротти, Москва стремится вернуть себе статус мировой державы и полагает, что такие международные нормы, как верховенство закона, демократии и прав человека, мешают ей достичь поставленной цели.

«Россия ищет возможности разрушить существующую систему международных отношений и пытается дискредитировать страны Запада, которые ее создали» – заявил генерал, приведя в пример агрессию России в Украине и многочисленные случаи нарушения Москвой международных договоренностей, включая договор о нераспространении и уничтожении ядерного оружия.