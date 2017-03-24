«Судьба Беларуси решается в эти дни» 24.03.2017, 7:48

Франак Вячорка

ФОТО: NN.BY

День Воли в Минске станет кульминацией народных протестов.

Об этом для сайта Polskie Radio написал белорусский политический активист, журналист и культурный деятель Франак Вячорка.

«Если цивилизованный мир хочет спасти Беларусь, остановить российский империализм, а режим Лукашенко тесно с ним связан, то нужно действовать прямо сейчас. В эти дни решается вопрос — будет Беларусь частью Европы или же частью Российской империи», — пишет Франак Вячорка.

«Акция протеста 25 марта в Минске будет многотысячной. Но не концом протестов, а их первой кульминацией», - уверен активист. И по реакции властей на нее будет видно, в какую сторону они склоняются.

Белорусам крайне необходимо внимание со стороны Запада и его солидарность.