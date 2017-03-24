РБК раскрыл структуру «фабрики троллей» в России 24.03.2017, 8:20

Фото: Wermter, C. / Arco Images GmbH / Global Look Press

Содержание 250 «троллей» обходится в 260 миллионов рублей в год.

РБК обнаружил медиахолдинг, который вырос всего за два года. Сейчас это 16 порталов с аудиторией более 36 млн человек в месяц. Содержание «фабрики медиа» с 200–250 сотрудниками обходится до 260 млн руб. в год, вероятный инвестор — структуры бизнесмена Евгения Пригожина.

Посещаемость самого крупного портала группы — Федерального агентства новостей (ФАН) — в феврале 2017 года составила 11 млн человек, следует из статистики LiveInternet. По этому показателю ФАН обошло, например, сайты «Ведомостей» и «Коммерсанта». Совокупная посещаемость сайтов холдинга превышает 36 млн человек в месяц, что больше аудитории «РИА Новости» (около 28 млн) или, например, «Комсомольской правды» (примерно 33 млн человек), по данным LiveInternet.

ФАН и еще несколько СМИ холдинга появились в 2014 году и изначально работали в доме № 55 по улице Савушкина в Санкт-Петербурге. Именно здесь базируется скандально известная «фабрика троллей», сотрудники которой якобы должны писать в блогах и соцсетях комментарии в защиту действующей власти и пропагандировать патриотические ценности, об этом писали «Новая газета», «Фонтанка» и BBC.

В 2015 году редакции СМИ переехали, сейчас они работают в бизнес-центре «Ильич», расположенном в нескольких километрах от Савушкина, 55. О причинах переезда сотрудникам сайтов тогда никто не говорил, но все понимали, что соседство с «фабрикой троллей» работало в минус, вспоминает бывший редактор ФАН. Директор агентства Евгений Зубарев в разговоре с журналом РБК отрицает связь редакции агентства с «фабрикой», а период «прописки» на Савушкина объясняет удобством и низкой стоимостью аренды помещения. В «Ильиче» помимо ФАН сейчас работают «Экономика сегодня», «Политика сегодня», «Народные новости», выяснил РБК.

Менее чем через полгода после переезда — в конце 2015-го — на Савушкина появилась новая порция информационных площадок. Три из них — «Инфореактор», «ПолитЭксперт», «Ньюинформ» — в феврале 2017-го получили свидетельства Роскомнадзора. Учредителем СМИ выступает ООО «Новинфо», его единственный собственник Юрий Краснов подтвердил журналу РБК, что редакции работают на Савушкина, 55. Совокупная аудитория пяти порталов, созданных в конце 2015-го, в феврале достигла 9 млн человек.

На «фабрике медиа» сейчас работают около 225–250 человек, средняя зарплата журналистов — около 50–55 тыс. руб. Содержание холдинга обходится примерно в 180 млн руб. в год (с учетом аренды), рассказал журналу РБК один из руководителей организации Алексей Никифоров. Источник, близкий к руководству группы, назвал другую сумму — почти 270 млн руб. Собеседник журнала РБК, близкий к руководству холдинга, говорит, что прибыли организация не приносит. Журнал РБК изучил все сайты «фабрики медиа»: на момент подготовки материала баннерная реклама была только на ФАНе (оператор связи МТС, строительный холдинг ЛСР), на «Политпазле» внутри статей выскакивали рекламные ролики.

«Новая газета» ранее писала, что к финансированию «фабрики троллей» имеют отношение структуры известного ресторатора Евгения Пригожина. Собеседник журнала РБК из окружения бизнесмена подтверждает эту информацию. Никифоров называет холдинг «частной компанией, которая содержит себя за счет рекламы». Зубарев говорит, что деньги выделяет «частный инвестор», имя которого он не раскрывает. Имя таинственного «частного инвестора» он категорически отказывается называть: «Помогают ли структуры Пригожина? Я комментировать не могу».