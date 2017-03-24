Американка учила подругу играть в лотерею и выиграла миллион долларов 24.03.2017, 8:40

Фото: wtvr.com

Жительница штата Вирджиния просто зашла после работы в супермаркет.

Жительница американского города Фредериксберг (штат Вирджиния) выиграла миллион долларов, когда показывала знакомой, как играть в лотерею. Об этом сообщает WTVR (перевод – lenta.ru).

После работы американка Мерри Томас и ее подруга зашли в супермаркет. Женщина хотела объяснить знакомой, как пользоваться установленным в магазине автоматом лотереи штата Вирджиния. Она купила билет, отсканировала его при помощи машины и обнаружила, что выиграла миллион долларов.

Согласно правилам лотереи, выигрыш можно получать небольшими порциями в течение тридцати лет либо пожертвовать частью суммы и забрать остаток сразу. Томас выбрала второй вариант и получила 630 915 долларов наличными.