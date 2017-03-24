«Стена Щеткиной» в Минске снова «замироточила»16
- 24.03.2017, 8:59
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Сейчас стену украшает изречение Мартина Лютера Кинга.
Сейчас на так называемой «стене Щеткиной» появилось изречение Мартина Лютера Кинга: «Никогда не забывайте: все, что делал Гитлер в Германии, было законным».
Об этом сообщает «Еврорадио».
Мартин Лютер Кинг — известный борец за гражданские права чернокожих американцев. Он был застрелен в 1968 году.
«Стена Щеткиной» в одном из столичных двориков получила известность среди минчан несколько недель назад. Тогда на ней появился портрет экс-министра труда Марианны Щеткиной с надписью «Это я придумала налог на безработицу». Это граффити просуществовало несколько часов, пока его не уничтожили сотрудники ЖЭС.
Позже работники ЖЭС успешно боролись со следующими граффити на этой стене: надписью «Вы сами все понимаете», портретами председателя «совета республики» Михаила Мясниковича.