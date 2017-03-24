В Микашевичах бобр пришел к зданию местной больницы 7 24.03.2017, 9:17

Появление животного в необычном месте вызвало бурную реакцию в соцсетях.

На днях в городе Микашевичи к зданию местной больницы пришел бобр. Животное забилось в угол у здания.

Очевидцы сделали снимок животного и распространили его в соцсетях, сообщает media-polesye.by.

Как бобр оказался у больницы – неизвестно. Не уточняется и дальнейшая судьба животного.

Одни из комментирующих шутят, что бобр приболел и пришел за медцинской помощью, вторые выдвигают версию, что животное решило навестить кого-то из пациентов.

4 года назад бобр пришел к Дому культуры одной из деревень района. Отгонять животное пришлось спасателям.