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Николай Демиденко: Лукашенко струсит 25 марта

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  • 24.03.2017, 9:33
  • 13,656
ФОТО: RACYJA.COM

За поведением диктатора в этот день будет следить весь мир.

Об этом в «Фейсбуке» написал активист «Молодого фронта» Николай Демиденко.

«25-го никто никого не будет бить, за поведением этого «сцикла» будет наблюдать весь мир, им страшно, что на День Воли громить будет нельзя, поэтому сейчас происходит то, что происходит.

Стать на ближайшие десятилетия одной из самых отстающих и депрессивных стран или одним из самых развитых регионов РФ – плохие перспективы. Так что всем нужно быть, сами знаете где, ну и сами знаете когда», - написал активист.

Напомним, акция в Минске на День Воли начнется завтра в 14.00 на площадке возле Академии Наук.


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