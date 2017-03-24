Как белорусы кормят россиян китайской черной икрой 8 24.03.2017, 9:40

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В России обнаружили еще одну продовольственную проблему, связанную с Беларусью.

За пять последних лет Беларусь превратилась в крупного поставщика черной икры. Согласно официальной статистике, экспорт икры осетровой из Беларуси за рубеж за 2012-2016 годы вырос в физических объемах в 7,8 раза, в денежном выражении – в 3,6 раза, пишет «Завтра твоей страны».

По данным Национального статистического комитета Беларуси, в 2012 году экспорт черной икры из Беларуси составил 92 килограмма (около 80 тыс. долларов), а в 2016 году достиг объема в 721 килограмм (около 285 тыс. долларов). Особенно впечатляет динамика прошлого года, по итогам которого темп роста экспорта деликатеса составил, соответственно, в объемах и деньгах – 247,8% и 209,4% к 2015 году.

Сложился устойчивый круг крупнейших импортеров белорусской икры, в который входят Россия, Казахстан, Новая Зеландия, Иордания, Молдова и Украина.

В прошлом году, например, российским потребителям было отгружено 533 килограмма белорусской черной икры на сумму свыше 165 тыс. долларов, в Новую Зеландию – 35 килограммов (20 тыс. долларов), в Казахстан – 24 килограмма (свыше 9 тыс. долларов), в Иорданию – 12 килограммов (около 8 тыс. долларов). 71 килограмм на сумму около 70 тыс. долларов отправился по адресу «страна неизвестна».

Так чем же недовольны представители некоторых компаний России?

В Беларуси нет такого крупного собственного аквакультурного производства осетровых, как в Израиле и даже соседней Латвии. Практически все сырье для производства икры на внутренний рынок и на экспорт поставляется извне. Импорт за эти пять лет также рос. В 2012 году было завезено 42 килограмма икры (ключевой поставщик – Италия), в 2013 – 68 килограммов (Германия), в 2014 – 45 килограммов (Франция).

В 2015 году импорт в Беларусь икры осетровых составил 60 килограмм, и впервые главным поставщиком стала Россия, откуда поступило 44 килограмма деликатеса.

В прошлом году Россия стала практически единственным источником импортной икры. Причем, именно благодаря ей, поставки на белорусский рынок выросли в 50 раз – до 2 996 килограммов.

Как свидетельствуют данные Белстата, несмотря на колоссальный прирост в физических объемах констатировано падение импорта в деньгах. В 2016 году весь импорт икры в Беларусь составил 23,4 тыс. долларов, что составило только 67,8% к 2015 году. В Беларусь в прошлом году завозилась по сравнению с прошлыми годами очень дешевая икра. Так, если импорт из России в 2015 году в среднем стоил 439 долларов за килограмм, то в 2016 году – только 8 долларов.

Как считают российские эксперты и трейдеры, белорусы закупали в России не российскую икру, а дешевую китайскую. Практически вся она была выпущена в Китае, ввезена в Россию, а потом упакована на белорусских фабриках. Из Беларуси потом отгружалась в Россию (в том числе, под российскими брендами) и на другие рынки. Через фирмы в России компании из Беларуси закупают деликатес в Китае и под российским брендом продают ее в 40 раз дороже, пишут «Известия».

То, что Беларусь закупает китайскую черную икру в России, отчасти подтверждают данные Федеральной таможенной службы (ФТС). По ним, в 2015 году Россия закупила в Китае 743,5 кг черной икры, а в 2016-м — 3,9 т. Экспортные поставки в Беларусь полностью укладываются в этот объем.