Простой рабочий: Достал этот психоз, завтра иду на Площадь

Простой рабочий: Достал этот психоз, завтра иду на Площадь2
- 24.03.2017, 10:15
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Действия властей еще больше настроили белорусов на протест.
Об этом в «Фейсбуке» написал белорусский журналист Дмитрий Галко.
«Встретились сейчас с другом. Он водитель, кладовщик и грузчик. Работает без передыху, несколько лет вообще без выходных работал. У него двое маленьких детей.
Говорит, что если попадет на 10-15 суток после 25-го, то его, вероятно, уволят.
И все равно идет. Обдумывает, голодать ему в камере или не голодать.
Почему идет? Он не пьет, довольно хорошо зарабатывает, питается скромно, в целом не стремится к материальным ценностям, но на детей, говорит, хватает с натяжкой.
До раздражения и злости. Но главное -- достал этот психоз, когда уже начали калечить людей и пожары им в подъездах устраивать, чтобы задницы в своих властных креслах сберечь.
Такие дела».
Напомним, акция в Минске на День Воли начнется завтра в 14.00 на площадке возле Академии Наук.