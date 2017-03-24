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Простой рабочий: Достал этот психоз, завтра иду на Площадь

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  • 24.03.2017, 10:15
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ФОТО: EPA

Действия властей еще больше настроили белорусов на протест.

Об этом в «Фейсбуке» написал белорусский журналист Дмитрий Галко.

«Встретились сейчас с другом. Он водитель, кладовщик и грузчик. Работает без передыху, несколько лет вообще без выходных работал. У него двое маленьких детей.

Говорит, что если попадет на 10-15 суток после 25-го, то его, вероятно, уволят.

И все равно идет. Обдумывает, голодать ему в камере или не голодать.

Почему идет? Он не пьет, довольно хорошо зарабатывает, питается скромно, в целом не стремится к материальным ценностям, но на детей, говорит, хватает с натяжкой.

До раздражения и злости. Но главное -- достал этот психоз, когда уже начали калечить людей и пожары им в подъездах устраивать, чтобы задницы в своих властных креслах сберечь.

Такие дела».

Напомним, акция в Минске на День Воли начнется завтра в 14.00 на площадке возле Академии Наук.


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