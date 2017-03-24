Белорусы собирают деньги на необычный сервис знакомств в интернете 24.03.2017, 10:20

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Основная идея приложения — поиск и знакомство не по фотографиям, а по видео.

Белорусы вышли на краудфандинговую платформу Indiegogo с необычным сервисом онлайн-знакомств — Abodva. Основная идея приложения — поиск и знакомство не по фотографиям, а по видео, пишет tut.by.

Вот как кратко описывают проект авторы:

«С приложением Abodva ты видишь человека, как в первые 7 секунд вашей реальной встречи. И ты уже знаешь, какой у него голос, какая мимика, с чего начнет вашу первую беседу. Не нужно выпрашивать номер телефона или включить веб-камеру. Создавай реальное первое впечатление за один клик. У нас только реальные люди, мы тщательно проверяем каждый профиль.

Главная идея — мы экономим драгоценное — время для ваших новых приятных встреч».

Разработчики предлагают «простой поиск людей, быструю регистрацию в сервисе и 100% защиту профиля».

Без покупки пакетов пользователь сможет отправлять не более 7 сообщений в день, за остальное придется заплатить:

Белорусы планируют на Abodva 20 тысяч долларов, на это им остался месяц.