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Литовская таможня в субботу будет работать очень медленно

  • 24.03.2017, 10:26
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Фото: DELFI / Tomas Vinickas

25 марта лучше сходить на День Воли в Минске, чем ехать за покупками в Вильнюс и томиться в очередях.

Таможенная служба Литвы 25 марта проводит работы в электронных системах, на границе могут быть очереди. Соответствующая информация размещена на сайте Государственного таможенного комитета.

В ГТК сообщили, что 25 марта с 9.00 до 21.00 в связи с плановыми работами в Литве не будут функционировать Система обработки таможенных деклараций (Customs Declaration Processing System — MDAS) и система Общего транзита Европейского союза (NCTS). В этот период будет применяться резервная процедура (подача на бумажном носителе).

— Сложившиеся обстоятельства могут повлечь возникновение очереди на белорусско-литовском участке границы, — пояснили в ГТК. Более подробно с указанной информацией можно ознакомиться на официальном сайте литовской таможенной службы.


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