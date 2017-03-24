КПРФ требует парламентского расследования в отношении Медведева 9 24.03.2017, 10:42

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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ

ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

На этой неделе Валерий Рашкин обратился в СК с просьбой проверить информацию о коррупционной деятельности Медведева.

Думская фракция КПРФ потребует парламентской проверкифактов, изложенных в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о "тайной империи" премьера РФ Дмитрия Медведева.

Об этом РБК сообщили два депутата-коммуниста. С обращением о парламентском расследовании фракция намерена выступить 24 марта на заседании Госдумы. Поддержки требований коммунистов не исключили в ЛДПР и "Справедливой России".

Чтобы поручение было принято, за него должны проголосовать 226 депутатов. При этом 343 из 450 членов нижней палаты российского парламента относятся к партии власти.

Ранее на этой неделе депутат от КПРФ Валерий Рашкин обратился в Следственный комитет с просьбой проверить информацию о возможной коррупционной деятельности Медведева. По словам депутата, не менее 10% граждан России посмотрели и ознакомились с документами из расследования ФБК, однако "официальные объяснения от представителей действующей власти РФ отсутствуют". По словам Рашкина, Медведев "молчать не имеет права". Сам Навальный, комментируя запрос Рашкина, заявил, что хотел бы, чтобы все фракции Госдумы заняли такую позицию.

Ранее депутаты отказались задавать Медведеву вопросы о расследовании ФБК, когда он будет выступать в парламенте с отчетом о работе за 2016-й год.