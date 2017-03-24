Арина Соболенко номинирована на премию Кубка федерации тенниса 24.03.2017, 10:47

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Арина Соболенко

Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Белоруска за 2016 год совершила впечатляющий скачок в мировом рейтинге.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко номинирована на премию Heart Award, которую организаторы Кубка федерации вручают «за выдающуюся смелость на корте и преданность команде», сообщает tut.by.

По итогам первого круга Мировой группы объявлены имена пяти номинантов на премию. Кроме белоруски Арины Соболенко в списке претенденток словачка Ребекка Шрамкова, чешка Каролина Плишкова, швейцарка Тимеа Бачински.

Голосование за претенденток на официальном сайте Кубка федерации начинается 24 марта.

Фото: fedcup.com

У Арины Соболенко был впечатляющий 2016 год, когда она совершила скачок в мировом рейтинге с 548-й на 159-ю строку. В Кубке Федерации дебютировала в 18-летнем возрасте, сыграв за сборную Беларуси в прошлогоднем матче плей-офф Мировой группы.

А в феврале этого года она помогла национальной команде впервые в истории пробиться в полуфинал Кубка федерации. Тогда в первый день четвертьфинального матча с Голландией Арина встречалась с Кики Бертенс — одной из героинь Кубка Федерации в предыдущих сезонах. В напряженном поединке белоруска заставила сильно понервничать Бертенс, но все же уступила опытной сопернице — 6:3, 6:7 (6:8), 4:6. Однако в следующей встрече Соболенко одолела Михаэллу Крайчек — 7:6 (7:5), 6:4 и принесла белорусской дружине победный балл.

В полуфинале Кубка федерации сборная Беларуси сразится с командой Швейцарии на корте «Чижовка-Арены». Противостояние намечено на 22 и 23 апреля 2017 года.