Лукашенко назначил нового главу ОНТ 22 24.03.2017, 11:08

Марат Марков

Фото: БелТА

По предложению диктатора Марат Марков возглавил телеканал вместо Григория Киселя.

Председателем правления ЗАО «Второй национальный телеканал» назначен Марат Марков, сообщает телеканал ОНТ.

Собрание акционеров ОНТ поддержало предложение Лукашенко о назначении Марата Маркова руководителем телеканала.

Ранее Марат Марков занимал должность заместителя председателя Белтелерадиокомпании.

Марат Марков родился в 1969 году в Лунинце. Выпускник военного училища (ныне Военная академия), затем окончил юридический факультет Белгосуниверситета.

Третье высшее образование получил в Академии управления при Лукашенко.

До декабря 2011 года работал заведующим отделом по работе с общественными объединениями в администрации Лукашенко. После этого — зампредом Белтелерадиокомпании. На канале «Беларусь 1» он вел авторскую программу «Крупным планом».

Ранее этот пост почти 15 лет возглавлял Григорий Кисель. Он также пришел на этот пост по согласованию с Лукашенко.