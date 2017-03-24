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Лукашенко назначил нового главу ОНТ

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  • 24.03.2017, 11:08
Марат Марков
Фото: БелТА

По предложению диктатора Марат Марков возглавил телеканал вместо Григория Киселя.

Председателем правления ЗАО «Второй национальный телеканал» назначен Марат Марков, сообщает телеканал ОНТ.

Собрание акционеров ОНТ поддержало предложение Лукашенко о назначении Марата Маркова руководителем телеканала.

Ранее Марат Марков занимал должность заместителя председателя Белтелерадиокомпании.

Марат Марков родился в 1969 году в Лунинце. Выпускник военного училища (ныне Военная академия), затем окончил юридический факультет Белгосуниверситета.

Третье высшее образование получил в Академии управления при Лукашенко.

До декабря 2011 года работал заведующим отделом по работе с общественными объединениями в администрации Лукашенко. После этого — зампредом Белтелерадиокомпании. На канале «Беларусь 1» он вел авторскую программу «Крупным планом».

Ранее этот пост почти 15 лет возглавлял Григорий Кисель. Он также пришел на этот пост по согласованию с Лукашенко.


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