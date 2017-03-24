закрыть
24 марта 2017, пятница, 12:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Стало известно имя стрелявшего в экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова

  • 24.03.2017, 11:59
Фото: РИА «Новости»

Ранее исполнитель громкого покушения разыскивался за фиктивное предпринимательство.

Убийцей экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова был 28-летний Павел Паршов.

Об этом «Обозревателю» стало известно из собственных источников.

Ранее стало известно, что киллер 1988 года рождения. Он разыскивался днепровскими правоохранителями - за совершение преступлений, предусмотренных ст.205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).

Отметим, что на сайте МВД Паршов указан как разыскиваемый и обвиняемый по статьям 205 и 209 УК Украины.

Напомним, Вороненков был застрелен 23 марта в Киеве, когда направлялся на встречу с еще одним российским экс-депутатом Ильей Пономаревым.

Охранник Вороненкова успел выстрелить в убийцу. У него были прострелены легкие, также он получил ранение в ногу и голову, в результате чего умер в больнице.


Мнение

Встань и иди!
Встань и иди! Анна Стасюк
Путь к свободе начинается с Площади
Путь к свободе начинается с Площади Владимир Халип
Мы верим в Белорусскую Весну
Мы верим в Белорусскую Весну Маргарита Акулич
Што будзе, калі скончацца грошы
Што будзе, калі скончацца грошы Уладзіслаў Ахроменка


Интервью

Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь