Ректор академии искусств извинился за свои слова о минских граффити 5 24.03.2017, 12:27

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Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Михаил Борозна принес извинения за свое однозначное высказывание в интервью.

Вчера сайт Charter97.org опубликовал выдержку из интервью агентства «Минск-Новости» с ректором Белорусской государственной академии искусств Михаилом Борозной, где он критически высказался о столичных граффити. Сегодня же в редакцию tut.by пришло письмо за его подписью, в котором он принес извинения читателям. Публикуем этот документ полностью:

«Глубокоуважаемые читатели!

Хочу принести извинения за свое однозначное высказывание в интервью. Ни в коем случае не имел желания оскорбить кого-либо, тем более художников. Опубликованную в публикации роспись считаю одной из лучших в городе. Сам там часто бываю с друзьями и знакомыми. Граффити в Минске необходимо создавать в разы больше. Как развивать дальше эту удивительную и привлекательную среду искусства — пусть решает общественность, эксперты, в том числе студенты и выпускники творческих вузов.

Еще раз прошу меня извинить за неправильное по форме высказывание. Благодарю всех за все Ваши высказывания, в том числе и самые жестокие. Остаюсь непримиримым к самодеятельным росписям в виде лесных пейзажей, разукрашенным камням и пр».

Михаил Борозна подтвердил подлинность этого документа.