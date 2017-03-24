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Белорусский велогонщик выиграл командную гонку в Италии

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  • 24.03.2017, 12:49
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Бронислав Самойлов стал победителем гонки в составе польской велодружины.

Белорусский велогонщик Бронислав Самойлов стал победителем командной гонки в составе польской велодружины CCC Sprandi Polkowice на первом этапе многодневной велогонки Settimana Internazionale Coppi e Bartali в Италии, сообщает БелТА.

Команды в этой гонке были разделены на квартеты. Всего на старт вышли 50 четверок. Польская Sprandi, в которую был включен и Бронислав Самойлов, продемонстрировала лучшее время на дистанции 13,3 км (14 мин. и 57 сек.), опередив на две секунды команду Team Sky.

Французы из Direct Energie уступили 13 секунд и заняли третье место. Участие в многодневке принимает также континентальная команда велоклуба «Минск». Первый минский квартет (Александр Головаш, Сергей Попок, Евгений Соболь, Эдуард Ворганов) показал 24-й результат - 15 мин. 50 сек., вторая четверка (Олег Агиевич, Станислав Божков, Константин Клименков, Роман Романов) проехала дистанцию с 26-м временем - 15 мин. 52 сек.

Еще один белорус Илья Кошевой (команда Wilier Triestina) занял со своей четверкой 37-е место. После первого этапа гонки, состоявшего из двух полуэтапов (командная «разделка» прошла во второй половине дня, а утром участники проехали групповую гонку 98 км), лучшим из белорусов в генеральной классификации является гонщик «Минска» Станислав Божков, занимающий 50-е место.

Его отставание от лидирующего француза Лилиана Кальмжана из Direct Energie составляет 1 мин 05 сек. Впереди у гонщиков еще три этапа. Велогонка в Италии завершится 26 марта.


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