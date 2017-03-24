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Сергей Калякин: 25 надо идти на День Воли в Минске!

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  • 24.03.2017, 12:59
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Сергей Калякин

Мирный протест во всем мире является средством разрешением проблем в стране.

Об этом сайту belaruspartisan.org заявил лидер Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин.

Политик отметил, что оппозиция выступают за сугубо мирный характер акции и ее лидеры готовы это обеспечивать:

- Есть лидер нации Николай Статкевич, другие люди… Но дело даже не в лидерах, а в самих структурах. Они трезво оценивают ситуацию и понимают, что сегодня какие-то провокационные действия пойдут не на пользу стране, не на пользу оппозиции. И не на пользу власти, кстати. Социальные и экономические проблемы будут только нарастать. И перекрыть себе те каналы, которые и без того сегодня трудно налаживаются – это самоубийство для режима.

- А вы сами идете на Площадь 25 марта?

- Наша партия не участвует в организации этой акции, мы не входим в оргкомитет. Но как гражданин я приду.

- Так, а людям что делать? Идти? Какой ваш совет?

- Надо выходить! Никто за людей их проблемы не решит.

Мирный протест во всем мире является средством давления на власть и разрешением существующих во всех странах социально-экономических и политических проблем. Поэтому выходить надо!


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