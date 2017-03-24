Жан-Клод Юнкер: Выход из ЕС обойдется Британии примерно в $62 миллиарда 24.03.2017, 14:26

Жан-Клод Юнкер

Фото: AP

Великобритания не сможет делать вид, что никогда не была членом ЕС.

Юнкер заявил, что компенсация, которую назначат Лондону, не является санкцией или наказанием за Brexit, пишет «Гордон».

По подсчетам Европейской комиссии, за выход из Европейского союза Лондону придется заплатить около €50 млрд ($62 млрд). Об этом в интервью BBC News рассказал глава Еврокомиссии .

Точную сумму, по словам Юнкера, подсчитают специалисты.

Глава Еврокомиссии добавил, что Великобритания не сможет делать вид, что никогда не была членом ЕС. В тоже время, подчеркнул Юнкер, Евросоюз не пытается "наказать" Лондон за решение о Brexit.

На референдуме о выходе Великобритании из Европейского союза, который состоялся 23 июня 2016 года, 51,9% британцев проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% хотели остаться в ЕС. Большинство жителей Шотландии и Северной Ирландии проголосовали за сохранение членства страны в ЕС.

Правительство Великобритании внесло на рассмотрение парламента законопроект о начале официальной процедуры выхода Соединенного Королевства из Евросоюза 26 января. Парламент страны принял его в окончательном виде 14 марта. 16 марта согласие на Brexit дала королева Великобритании Елизавета II.

Премьер Великобритании Тереза Мэй намерена запустить процесс выхода страны из ЕС 29 марта. В ближайшее время она посетит Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию, чтобы выслушать их мнение по Brexit.

Европейский совет должен обсудить свою позицию в переговорах по выходу Великобритании из ЕС 29 апреля.