Половина автомобилистов в Минске не оплачивают услуги платных парковок 3 24.03.2017, 15:07

C 1 рубля, который автомобилист платит за парковку, 70 копеек идет в бюджет Минска.

«Плата за парковки — способ заставить минчан не ездить на личных автомобилях», — заявил на конференции по устойчивой городской мобильности главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Петр Прудников, пишет tut.by.

Минск, и особенно — его центр, задыхается от автомобилей и одна из мер, чтобы разгрузить его от личного транспорта — платные парковки.

— Прежде, чем ввести плату за парковку мы изучили спрос на конкретную территорию. Например, в Верхнем городе раньше парковка стоила 2 рубля за 1 час. Но при такой стоимости желающих попасть туда было много, поэтому стоимость парковочного часа увеличили до 5 рублей. Ситуация изменилась — свободные места там есть и если автомобилисту надо туда заехать, то он заедет, — рассказал Петр Прудников.

По проведенному предприятием мониторингу, за парковку сейчас платят добровольно около оплаты 50% автомобилистов. Только часть из тех, кто получил под щетки уведомление о неоплате, звонят и спрашивают, что им делать.

— Мы предлагаем заплатить за парковку, они оплачивают. Но есть люди, которые не одну сотню раз не платили за парковку. Сейчас мы не можем напрямую привлечь к ответственности человека, которые не заплатил за парковку. А, например, в Англии и авто за это могут конфисковать.

По сведениям Петра Прудникова с 1 рубля, который автомобилист платит за парковку, 70 копеек идет в бюджет города Минска.