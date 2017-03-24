Politiken: Германия обязана остановить российский газ 6 24.03.2017, 15:41

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ФОТО: AFP

Ангела Меркель по праву считается мировым лидером, способным поддерживать стабильность в Европе.

Когда германский канцлер Ангела Меркель недавно посетила Вашингтон, многие описали это как встречу Дональда Трампа с лидером свободного мира. Но это было лишь наполовину шуткой, пишет датское издание Politiken (перевод – inosmi.ru).

Многие по праву считают Меркель мировым лидером, способным поддерживать стабильность, в то время как президент России Владимир Путин бесстыдно и всеми возможными средствами пытается дестабилизировать западные демократии и институты, которые объединяют их.

Но что касается дебатов о русском газе в ЕС, Ангела Меркель, к сожалению, играет гораздо менее сбалансированную роль. Она решила пропускать мимо ушей недвусмысленные призывы многочисленных партнеров в ЕС выработать общий курс в отношении газопровода, который называется «Северный поток — 2». Таким образом она позволяет Путину настраивать страны ЕС друг против друга. И когда все превращается в грубую политику силы, небольшие государства вынуждены уступать под сильным нажимом.

Премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен (Lars Løkke Rasmussen) в 2010 году одобрил первый вариант «Северного потока». Трубопровод из России к восточному побережью Германии проходит в датских территориальных водах. А теперь Россия хочет проложить еще один трубопровод по этому маршруту так, чтобы он потенциально мог сделать ненужными существующие трубопроводы на Украине. Это будет сильным ударом по украинской экономике.

Именно поэтому мощные силы в США тоже выступают против «Северного потока — 2», а Вашингтон резко потребовал, чтобы Дания и ЕС отказались от этого проекта.

Но Европейская комиссия пока не выдвигает возражений. Проект не связан с правилами ЕС, как заявила недавно Маргрете Вестагер (Margrethe Vestager).

Германия во главе с канцлером Меркель — большой сторонник «Северного потока — 2», который потенциально может сделать страну центральным распределителем газа во всей Западной и Центральной Европе.

Поэтому датское правительство оказалось в почти безвыходном положении. Инстинкт требует следовать призыву Вашингтона, но выступать в одиночку против Берлина и Москвы невозможно. Мышь просто не может топать так сильно.

Решением является общий договор с необходимыми гарантиями для других стран ЕС и Украины о компромиссе, цене и возможной компенсации.

Ответственность за такое решение ложится не на бюрократов в Брюсселе или чиновников управления вопросами энергетики. Ответственность принимает на себя Ангела Меркель. Положение обязывает, если ты лидер свободного мира.