Вокалист группы Dzieciuki презентовал песню на стихи Алеся Чобата 1 24.03.2017, 16:40

Алесь Денисов

Фотo: budzma.org

Алесь Денисов готовит к выпуску акустический альбом на стихи поэта из Скиделя.

Эта песня предшествует выходу акустического альбома, который Алесь Денисов записaл на слова слепого поэта со Скиделя, Алесь Чобат. Работа над ним уже закончена. Концепция его очень проста - только голос и гитара. Песню вокалист презентовал на Tuzin.fm, пишет novychas.by.

«Песня получилась красивой, во многом благодаря аранжировке Даши и Дмитрия. А что касается слов Алеся Чобота к этой песне и ко всем остальным, то здесь могу отметить только, что считаю это гениальной поэзией», - отметил Алесь по случаю презентации песни на Tuzin.fm. Всего для альбома на стихи Чобота записаны 24 произведения. «Калі над лугам бусел праляцеў» будет присутствовать на диске дважды - в акустическом варианте и в этой версии.