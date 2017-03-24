Светлана Ганнушкина вошла в топ-50 мировых лидеров по версии Fortune 24.03.2017, 16:51

Светлана Ганнушкина

Деятельность фонда "Гражданское содействие" помогла более чем 50 тысячам человек.

Правозащитница Светлана Ганнушкина вошла список топ-50 мировых лидеров по версии Fortune и заняла в нем 29-е место. Издание отмечает (перевод – «Радио Свобода»), что деятельность фонда "Гражданское содействие", учрежденного Ганнушкиной, помогла более чем пятидесяти тысячам человек и оказала влияние на законы о беженцах в России. Несмотря на это, российские власти включили организацию в реестр "иностранных агентов", передает

Вторым россиянином в рейтинге Fortune стал один из основателей Mail.ru Юрий Мильнер, который поддерживает исследования по поиску признаков жизни во вселенной. Он занял 40-е место.

В список, составленный изданием, вошли такие политические, общественные, религиозные и научные деятели, как Папа Римский Франциск, изобретатель и меценат Илон Маск, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В ноябре минувшего года Светлана Ганнушкина удостоилась награды "За достойный образ жизни" (также известной как "Альтернативная Нобелевская премия"). Учредители премии тогда отметили справедливое отношение фонда Ганнушкиной к беженцам и мигрантам и его работу по развитию толерантности в России. Сама правозащитница пообещала направить полученные средства на приобретение продовольствия для беженцев и решение их проблем с жильем.