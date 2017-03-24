Форум гражданского общества Восточного партнерства призвал ЕС отреагировать на ситуацию в Беларуси 2 24.03.2017, 16:59

ЕС призвали четко выразить свое отношение к действиям белорусских властей.

Форум гражданского общества Восточного партнерства обратился к руководству Беларуси, а также к Дональду Туску, президенту Европейского совета, Жан-Клоду Юнкеру, президенту Европейской комиссии, Антонио Таяни, президенту Европейского парламента, Федерике Могерини, Вице-президенту Европейской комиссии, Высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Йоханнесу Хану, еврокомиссару по вопросам политики соседства и расширения переговоров, Ставросу Ламбринидису, Специальному представителю ЕС по правам человека, Андреа Викторин, главе представительства ЕС в Республике Беларусь.

Заявление Руководящего комитета Форума гражданского общества Восточного партнерства

В течение марта 2017 года в Беларуси происходят массовые мирные протесты граждан, вызванные принятием Декрета президента Республики Беларусь №3 «О предупреждении социального иждивенчества». Несмотря на положения Конституции относительно свободы слова и собраний, во многих гордах Беларуси практически ежедневно имеют место массовые произвольные задержания с применением насилия в отношении протестующих граждан, общественных активистов, политиков, правозащитников, а также журналистов, освещающих общественно значимые события. На сегодняшний день уже более 260 человек оштрафованы либо подвергнуты административному аресту.

В своем заявлении, опубликованным 14 марта 2017 г., Беларусская национальная платформа ФГО ВП обращает внимание, что репрессивные действия беларусских властей наносят серьезный урон недавно возродившемуся процессу нормализации беларусско-европейских отношений, уничтожая базу для возможных взаимовыгодных отношений между Республикой Беларусь и Европейским союзом.

Руководящий комитет ФГО ВП присоединяется к обозначенным в заявлении требованиям к властям Беларуси:

- Немедленно отказаться от практики репрессивных мер, в отношении граждан, мирно выражающих свой протест, в том числе общественных активистов, политиков, правозащитников, иных представителей гражданского общества;

- Выявить ответственных за нарушения конституционных прав граждан и привлечь их к ответственности, установленной законодательством. Принять меры по недопущению в будущем нарушений конституционных прав граждан и международных обязательств Республики Беларусь в области свободы выражения мнений, собраний, слова;

- Прекратить задержания и иные меры, направленные на препятствие в профессиональной деятельности журналистам и независимым СМИ;

- В кратчайшие сроки освободить всех арестованных и задержанных по поводу мирных выступлений в связи с Декретом №3, а также опротестовать судебные постановления о привлечении к административной ответственности в отношении этих людей.

Мы призываем власти Беларуси проявить терпимость, воздержаться от применения насилия и репрессивных мер в отношении участников мирной демонстрации, запланированной на 25 марта 2017 г. в Минске и других городах страны, а также быть открытыми для диалога с мирными демонстрантами.

Мы также призываем европейские институты и правительства стран ЕС:

- Обратить пристальное внимание на ситуацию с нарушениями прав и свобод граждан в Республике Беларусь, четко выразить свое отношение к действиям беларусских властей;

- Предпринять необходимые действия по недопущению дальнейшей эскалации ситуации, задействовать все возможные форматы и механизмы беларусско- европейских отношений для гарантий соблюдения конституционных прав и свобод граждан страны;

- Выступить в качестве модераторов, содействуя диалогу между беларусскими властями и гражданским обществом.

В свою очередь Форум гражданского общества ВП продолжит следить за развитием ситуации, а также вместе с представителями беларусского гражданского общества произведет оценку последствий данного социально-политического кризиса для беларусско-европейских отношений и условий деятельности активистов и структур гражданского общества и СМИ.