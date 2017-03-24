В Мозыре разобрали четыре этажа жилого дома 4 24.03.2017, 19:24

Фото: rynak.by

Дом пришлось разбирать из-за некачественного строительного материала.

В ходе проверки деятельности ОАО «Полесьестрой», проведенной Комитетом государственного контроля Гомельской области, были установлены нарушения требований законодательства в области строительной деятельности, факты причинения вреда государству в результате действий (бездействия) должностных лиц.

В частности, в нарушение строительных норм и правил ОАО «Полесьестрой» с декабря 2015 года по март 2016 г. осуществляло строительство 80-квартирного жилого дома в г. Мозыре из некачественного керамического камня, закупка которого осуществлялась предприятием в нарушение действующего законодательства без проведения процедур закупок, пишет rynak.by.

В результате по заключению научно-исследовательской лаборатории УО «Белорусский государственный университет транспорта» дальнейшее строительство данного жилого дома признано нецелесообразным.

Реальный ущерб общества от монтажа и демонтажа уже построенных с первого по четвертый этаж наружных и внутренних стен составил 396,2 тыс. рублей.

Кроме того, предназначенные для возмещения в бюджет средства граждан-участников долевого строительства, общество использовало на собственные нужды: со специально открытых счетов для сбора указанных средств осуществлялась оплата текущего и просроченного долга по кредитам банка, за проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы и отчисления на содержание Госстройнадзора по иным объектам строительства, на покупку автотранспортных средств и др.

Нецелевое использование средств заказчиков строительства объектов, расходование их на проведение ремонта административного здания, закупку дорогостоящей мебели и служебного автомобиля, другие необоснованные траты привели к образованию задолженности поставщикам за товары (работы, услуги) в сумме более 6,0 млн. рублей, в том числе перед субподрядчиками за выполненные строительно-монтажные работы в сумме более 1,8 млн. рублей.