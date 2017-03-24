В Украине потушили пожар на крупнейшем военном складе 2 24.03.2017, 19:32

Фото: dsns.gov.ua

Пожар на складе военной техники в Харьковской области полностью потушен.

Пожар на крупнейшем военном складе Украины в Харьковской области полностью потушен, на месте идет работы по ликвидации его последствий. Об этом сообщил замминистра обороны страны Игорь Павловский в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, пожар был полностью потушен утром 24 марта, а сейчас на месте арсенала ведутся работы по оценке ущерба. Павловский также рассказал, что на месте «проделывают проходы» к хранилищам, чтобы «провести нормальную инвентаризацию» на складе.

Пожар на складах боеприпасов в райцентре Балаклея Харьковской области вспыхнул в ночь на 23 марта. Из-за пожара в районе трех часов ночи начала детонировать взрывчатка на техническо территории арсенала.

Из-за угрозы разлета осколков из близлежащих населенных пунктов — города Балаклея, села Вербовка и села Яковенково — были эвакуированы в общей сложности почти 20 тыс. человек.

СБУ квалифицировала инцидент как диверсию. Очевидцы рассказывали РБК, что ночью слышали гул какого-то летательного аппарата и видели, как он сбрасывал что-то на склады.

Въезд на территорию Балаклеи открыт, 70% населения уже вернулись домой, сообщает «112 Украина».

Ко взрывам на складе боеприпасов в Балаклее в Харьковской области может быть причастна «дружественная страна Российская Федерация», заявил министр обороны Украины Степан Полторак. Кроме того, отметил Полторак, нельзя исключать что к пожару на военном складе могут быть причастны представители «террористических группировок» из самопровозглашенных «Донецкой и Луганской народных республик».

В результате чрезвычайной ситуации на артиллерийских складах Минобороны Украины число пострадавших в результате взрывов достигло пяти человек. «По состоянию на 16:00 пострадали пять человек, из них трое находятся в стационаре», — сказала заместитель начальника управления здравоохранения областной администрации Галина Сироштан в эфире телеканала «112 Украина».

Еще одна женщина 78 лет была найдена мертвой под завалами сгоревшего дома неподалеку от военного склада, сообщал Глава государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин.