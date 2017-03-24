Акция в Париже: Белорусы, сопротивляйтесь! 6 24.03.2017, 21:31

Фото: tut.by

В Париже прошла акция в поддержку белорусов.

В Париже напротив здания белорусского посольства прошел пикет в поддержку задержанных участников «Маршей нетунеядцев». По словам очевидцев, в акции приняли участие порядка 15 человек, среди которых были белорусы, россияне и французы, передает tut.by.

Пикет организован белорусами, проживающими в Париже, при поддержке ассоциации «Новые диссиденты».

«Участники акции выражают поддержку всем задержанным после „Маршей нетунеядцев“ и требуют от белорусских властей отменить декрет № 3, прекратить репрессии против протестующих, реформировать политическую систему и экономику страны», — говорится в пресс-релизе ассоциации.

Присутствующие зачитали письмо к послу Беларуси во Франции Павлу Латушко с требованием прекратить преследования в Беларуси, а затем бросили письмо в почтовый ящик посольства. Об этом рассказал очевидец, журналист Андрей Войтович.

Также с заявлением по поводу массовых задержаний в Беларуси выступило посольство Франции в Минске.

«Франция выражает озабоченность волной арестов, проходящей в настоящий момент в Беларуси и охватившей руководителей оппозиции, активистов, граждан, журналистов в связи с их участием в мирных демонстрациях. Франция напоминает о своей приверженности свободе манифестаций, собраний, ассоциаций и слова», — говорится в сообщении посольства.