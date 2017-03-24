«Приключения» иностранных журналистов в Беларуси 9 24.03.2017, 21:53

Кристина Бердынских

(обновлено) В Минске непонятно почему задержали французских, украинских и белорусских журналистов.

Сотрудники милиции в штатском пришли в офис партии «Зеленые» и забрали людей, которые собирали помощь задержанным в последние дни, а также журналистов.

Потом появилась и милиция в форме, всем приказали идти в синий микроавтобус «для выяснения обстоятельств».

В офисе проводился сбор помощи семьям задержанных за последние дни. Там находились и журналисты, в том числе корреспондент «Радио Свобода» Галина Абакунчик, журналистка издания «Новое Время» Кристина Бердынских (Украина) и журналист «France24» Гуливер Крэг (Франция).

Журналистка издания «Новое Время» Кристина Бердынских в подробностях описала «приключения» в Беларуси.

«Итак, рассказываю как все было. Я хотела поехать в Минск на День воли, написать репортаж в журнал и неделю назад отправила все необходимые документы для аккредитации в белорусский МИД. Вчера в пресс-службе МИД-а мне сообщили, что моя аккредитация готова и я могу ее забрать сегодня утром.

В поезде Киев-Минск я честно призналась белорусской проверке, что работаю журналистом и что у меня есть аккредитация МИД. Слово "журналист" всех дико напугало, у меня проверили каждый файл в моем компе, каждую визитку в кошельке, все записи в блокноте, сколько у меня с собой денег, каждый мой карман, пресс-карту АТО, спрашивали раз 5, о чем я буду писать. Я единственный человек во 2-м вагоне, кого так тщательно проверяли. Я спокойно отвечала на все вопросы, объясняя, что за неделю подготовки пресс-карты меня наверняка проверили все возможные спецслужбы. Мне отдали все документы и пожелали "счастливого пути".

Сегодня в 8.40 утра я приехала в Минск и сразу же пошла в МИД на ул. Ленина, 19 за аккредитацией. Выдали без проблем и я окончательно успокоилась. Я работаю официально и мне нечего бояться.

В соцсетях мы прочитали информ, что в 17.00 на ул. Фабрициуса, 4, любой может принести передачу для задержанных. Мы поехали туда работать и общаться с людьми. Люди в основном приносили туалетную бумагу, предметы личной гигиены и т.д. Все это происходило в комнате на 3-м этаже. В 17.40 кто-то сказал, что на 1-м этаже уже дежурит милиция. Мы спустились. Наряд милиции записывал личные данные всех, кто спускался. Всего 14 людей, среди которых 4 журналистов. Мы показали свои аккредитации, паспорта, но милиция отказывалась что-либо объяснять. Один из милиционеров сказал, что кто-то позвонил в милицию и сообщил, что в этом здании произошло преступление. Милиция приехала по вызову и записывала данные всех, как возможных свидетелей преступления. "Какого преступления?", - уточнила я. "А эта информация не для разглашения", - ответили мне. "То есть, я не могу узнать, свидетелем какого преступления я стала?". И в ответ тишина. В это время приехал синий бус. Все поняли к чему идет. Я не поняла. "У вас наверное не знают, что значит синий бус, в таких всех увозят", - объяснил мне один парень. И действительно, нас попросили проследовать в автобус. Все это время, мы раз 20 или 30 задавали одни и те же вопросы: "Что происходит? Почему нас увозят? Что мы нарушили?" При этом нам говорили, что мы не задержаны. В бусе я узнала, что один из ребят даже не приносил передачу, он просто спускался из здания, в котором, кроме того находится творческая мастерская. Он помогал разрисовывать манекен, у него руки в краске, и на 18.30 он собирался идти на французские корометражки.

В бусе нас привезли в Московское РОВД на ул. Грушевская 9. Еще минут 20 мы сидели внутри автобуса. Потом открылась дверь и какой-то сотрудник правоохранительных органов нам сообщил, что как вам уже объяснили, все вы задержаны по административному нарушению, ваши права ограниченны, поэтому в отделении милиции отключите мобильные телефоны. "Но нам никто ничего не объяснял и нам сказали, что мы не задержаны!", - возмущались мы. "Тогда сейчас вам объяснят", - ответил он.

Нас попросили выходить из автобуса по 4 человека. Дальше мы прошли в отделение. В большой комнате, где на стене висят герб Беларуси и слова белорусского гимна, милиционеры тщательно записывали наши личные данные и не отвечали на элементарные вопросы: "Почему мы здесь? Что мы нарушили? Что вообще происходит?"

С момента появления милиции на ул. Фабрициуса и до того, как я прошла в здание отделения, я написала много постов в соцсетях и поэтому не паниковала. Я понимала, что в Украине уже о нашем задержании знают все и что дипломаты, журналисты и политики наверняка делают все возможное, чтобы меня освободить.

Спустя какое-то время, в комнате появился новый человек - пресс-секретарь всей минской милиции. Он попросил отделить паспорта сотрудников СМИ от всех остальных. Проверил наши мидовские аккредитации и спустя какое-то время журналистов попросили выйти из комнаты и нам отдали наши паспорта.

На улице мы снова спросили - что произошло и что будет с этими людьми, которые остались в управлении? Пресс-секретарь ответил, что он занимается только журналистами и еще раз предупредил, что завтра на акции ко Дню воли мы должны иметь с собой обязательно паспорт и МИД-скую аккредитацию.

Спасибо дипломатам. Мне звонил посол Украины и сказал, что они приехали в РОВД сразу же как только узнали о моем задержании. Спасибо всем, кто репостил и писал. Но к сожалению, это очень грустная история. У тех 10, задержанных ни за что людей, нет таких связей, как у журналистов. Эти люди абсолютно бесправны. Им никто ничего не объясняет, на их вопросы не отвечают, их телефоны отключены и абсолютно тупиковая ситуация. Это очень грустно. Посмотрим, что будет завтра», - написала Кристина Бердынских на своей странице в «Фейсбуке».

Позже журналистов отпустили.

Один из журналистов, Алесь Залевский, вел прямую трансляцию на «Фейсбуке».