Закроет ли Путин «Национальный фронт» Франции 1 Тарас Паньо, depo.ua

24.03.2017, 22:05

Фото: ria.ru

Похоже, главной целью встречи Ле Пен с Путиным, кажется, был сам факт ее проведения.

Преинтереснейшей оказалась география нынешних зарубежных визитов Марин Ле Пен. В последнее время она нанесла визиты в Ливан, Чад, а вот теперь - и на Россию. Вице-президент «Национального фронта» Флориан Филиппо объяснил такой подбор стран тем, что Ле Пен пытается вести диалог и не дать Франции быть отрезанной от всего остального мира, даже если для этого приходится ехать в «не идеальные» страны.

И вот, во время визита в очередную после Ливана и Чада «неидеальную» страну, Марин Ле Пен зашла полюбоваться выставкой, посвященной Людовику Святому, и «случайно» попала на встречу с Путиным.

Тот же, в свою очередь, пояснил миру, что Ле Пен ему, по большому счету, не особенно интересна, и Россия ни в коем случае не хочет влиять на президентские выборы во Франции, но оставляет за собой право «общаться с представителями любой из политических сил ..., так же, как делают наши партнеры, например в Европе, в США». А поскольку остальных претендентов, пожалуй, встретить либо не смогли (Франсуа Фийону надо ходить на допросы), либо не захотели - то пришлось Владимиру Владимировичу ограничиться Ле Пен.

Которая перед тем успела поговорить о борьбе с международным терроризмом и контрпродуктивности антироссийских санкций со спикером Госдумы Вячеславом Володиным - а потом с тем же репертуаром отправилась и к Путину.

О чем же могли говорить эти люди? Ну не о международном же терроризме, в самом деле?

Похоже, главной целью этой встречи, кажется, был сам факт ее проведения. По ее результатам - которых, в реальности, конечно, не будет, но это дело десятое - Ле Пен сможет похвастаться во Франции перед своими избирателями, что «решает вопрос» будущего мирового порядка с самим Путиным. Похоже, в ее электорате остались в основном люди, которых это не коробит. Иначе на встречу она бы, конечно, не поехала.

Да и Путин, в свою очередь, сможет запустить по центральным телеканалам сюжет о «европейских политиках, которые приезжают за советом в Москву». Что как бы само по себе означает, что никакой международной изоляции России вовсе нет, и ничего в действующем политическом курсе страны менять нельзя и не надо.

Хотя не пиаром единым может ограничиться эта встреча. Вполне возможно, российский президент захотел задать французской нацистке один-единственный вопрос. Не связанный с международным терроризмом, конечно. Суть его должна была быть следующей: насколько альтернативно одаренным человеком надо быть, чтобы получив девять миллионов российского официального «кредита», и кто знает, сколько еще неофициального, на продвижение своей политической силы, банально украсть из бюджета Европарламента несколько тысяч евро в виде «зарплаты для своих помощников», попасться на этом, и слепленный за российские деньги рейтинг завалить. От ответа на этот вопрос зависит если не вся политическая судьба Марин Ле Пен, то возможность получения дальнейшего российского финансирования - несомненно. И в случае, если приемлемого для российского президента ответа «горячая патриотка Франции» найти не сумеет, вполне вероятно, что следующие российские транши пойдут уже в какие-то другие руки.

Тарас Паньо, depo.ua