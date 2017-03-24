Меркель: Ни одна из стран ЕС не последует примеру Великобритании 24.03.2017, 22:29

Канцлер Германии уверена, что Великобритания останется единственной страной, отказавшейся от членства в ЕС.

Глава германского правительства Ангела Меркель выразила надежду, что Великобритания останется единственным государством, выразившим желание покинуть Евросоюз, передает «Немецкая волна».

«У отдельных государств ЕС, конечно же, различные представления о том, как нам строить совместное будущее, но в целом путь ясен: необходимо укреплять сотрудничество в военной политике, в вопросе защиты границ, в борьбе с исламистским терроризмом и во всем, что укрепит нашу экономику и гарантирует рабочие места нашим детям и внукам», - заявила канцлер ФРГ в пятницу, 24 марта, в интервью газете Passauer Neue Presse.

Заявление Ангелы Меркель прозвучало накануне 60-летия Римского договора, подписанного в 1957 году правительствами ФРГ, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Документ стал основой для образования Европейского экономического сообщества. Торжественные мероприятия по этому поводу намечены на субботу, 25 марта.

Ожидается, что 29 марта правительство Великобритании подаст официальное заявление о выходе из состава Евросоюза. По словам Ангелы Меркель, это событие не должно омрачить празднование подписания Римского договора. «Мы знали, что письмо придет, - не имеет значения, днем раньше или днем позже. Входящие в состав ЕС государства, стремящиеся к совместному будущему, могут отпраздновать эту дату вместе», - подчеркнула канцлер ФРГ.

Европейцы стали позитивнее относиться к ЕС

Между тем, граждане стран Европейского союза стали положительнее относиться к идее совместного будущего в составе ЕС. Результаты опроса, проведенные Фондом Бертельсмана и опубликованные 24 марта, свидетельствуют о том, что 70 процентов жителей Евросоюза проголосовали бы за пребывание своей страны в этом сообществе. В августе 2016 года положительный ответ на этот вопрос давали 66 процентов респондентов, в июле 2016 - лишь 52 процента участников опроса.