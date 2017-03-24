закрыть
24 марта 2017, пятница, 22:59
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В костелах Испании молятся за белорусов

  • 24.03.2017, 22:53
Фото: bchd.info

В Испании следят за ситуацией в Беларуси.

В костелах Испании заказаны Мессы за граждан Беларуси, которые стали жертвами репрессий белорусских властей в марте.

Об этом активисту Белорусской христианской демократии из Миор Валерию Валажонку сообщил его брат, который живет в Испании.

«Так что в Испании следят за ситуацией в Беларуси и знают, что здесь происходит», - отметил активист.

Напомним, что в марте по разным причинам жертвами репрессий так или иначе стали более 315 человек, из них около 130 находятся за решеткой.


Мнение

25 сакавіка – усе на Дзень Волі!
25 сакавіка – усе на Дзень Волі! Уладзімір Някляеў
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Белла Шаевич
Встань и иди!
Встань и иди! Анна Стасюк
Путь к свободе начинается с Площади
Путь к свободе начинается с Площади Владимир Халип


Интервью

Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Николай Статкевич: В Беларуси происходит духовная революция
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Геннадий Федынич: Народный протест усиливается
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь