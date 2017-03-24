В костелах Испании молятся за белорусов 24.03.2017, 22:53

Фото: bchd.info

В Испании следят за ситуацией в Беларуси.

В костелах Испании заказаны Мессы за граждан Беларуси, которые стали жертвами репрессий белорусских властей в марте.

Об этом активисту Белорусской христианской демократии из Миор Валерию Валажонку сообщил его брат, который живет в Испании.

«Так что в Испании следят за ситуацией в Беларуси и знают, что здесь происходит», - отметил активист.

Напомним, что в марте по разным причинам жертвами репрессий так или иначе стали более 315 человек, из них около 130 находятся за решеткой.