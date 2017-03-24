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Марина Адамович: Мы будем бороться

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  • 24.03.2017, 23:37
Марина Адамович

Супруга Николая Статкевича обратилась через сайт Charter97.org к белорусам.

- Хочу сообщить, что сегодня с самого утра я не имела никакой связи, не имела никакой возможности выйти в интернет и позвонить по телефону, кроме коротких периодов, когда журналисты обеспечивали мне мобильную точку доступа. Хотела бы высказать свое неуважение к оператору Velcom, который позволяет себе блокировать номера людей. Призываю их сохранить остатки человеческого достоинства и не делать этого завтра.

Я глубоко уверена, что это судороги тех, кто панически боится потерять власть. Мы достойный народ, и мы устали жить в таких условиях и будем бороться, - заявила Марина Адамович.


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