Немецкий банк случайно перевел $5,4 миллиарда другим банкам 1 25.03.2017, 8:13

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Фото сайта business-angels.de

После похожего инцидента в 2008 году СМИ назвали банк KfW "самым глупым банком Германии".

Немецкий государственный банк развития KfW ошибочно перечислил более четырех миллиардов евро ($5,4 млрд) в четыре банка. Причиной операции назвали технический сбой, из-за которого неоднократно повторялись отдельные платежи, пишет Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

"KfW обнаружил неправильное поведение системы на самом раннем этапе процесса, немедленно отменил нежелательные действия и начал необходимый процесс анализа причин", - говорится в заявлении банка.

"Ошибка была быстро выявлена и устранена, и суммы переплаты были успешно переведены обратно", — заявляют в банке.

Похожие инциденты случались и ранее: в 2008 году более 300 миллионов евро перевелись со счетов KfW в банк Lehman Brothers, который за несколько часов до того объявил о банкротстве. Передача превратилась в политический скандал в Германии, и газета Bild назвала KfW "самым глупым банком Германии".