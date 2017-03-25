Немецкий банк случайно перевел $5,4 миллиарда другим банкам

Немецкий банк случайно перевел $5,4 миллиарда другим банкам1
- 25.03.2017, 8:13
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После похожего инцидента в 2008 году СМИ назвали банк KfW "самым глупым банком Германии".
Немецкий государственный банк развития KfW ошибочно перечислил более четырех миллиардов евро ($5,4 млрд) в четыре банка. Причиной операции назвали технический сбой, из-за которого неоднократно повторялись отдельные платежи, пишет Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.
"KfW обнаружил неправильное поведение системы на самом раннем этапе процесса, немедленно отменил нежелательные действия и начал необходимый процесс анализа причин", - говорится в заявлении банка.
"Ошибка была быстро выявлена и устранена, и суммы переплаты были успешно переведены обратно", — заявляют в банке.
Похожие инциденты случались и ранее: в 2008 году более 300 миллионов евро перевелись со счетов KfW в банк Lehman Brothers, который за несколько часов до того объявил о банкротстве. Передача превратилась в политический скандал в Германии, и газета Bild назвала KfW "самым глупым банком Германии".