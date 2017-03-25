Папа Римский: Евросоюз должен давать моральный пример 1 25.03.2017, 9:34

Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск встретился с лидерами стран Евросоюза накануне юбилейного саммита ЕС в Риме.

Аудиенция состоялась в Апостольском дворце Ватикана. От лица гостей выступили глава Европарламента Антонио Таяни и премьер Италии Паоло Джентилони.

«Евросоюз должны представлять не только численные показатели, но и моральные примеры, ценности, разнообразие идей и мнений», — заявил Джентилони.

В свою очередь Франциск посвятил свое выступление духовным идеалам Европы, которые он призвал не низводить до уровня финансовых потребностей. По его словам, они, напротив, должны ставить в центр человеческую личность и стремление к миру.