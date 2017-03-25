ЕС хочет возобновить переговоры о свободной торговле с США 25.03.2017, 11:46

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Переговоры могут возобновиться после окончания формирования администрации Трампа.

Европейский Союз попытается возобновить переговоры о свободной торговле с США после завершения формирования новой администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщила европейский комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальстрем, передает Укринформ.

"Как только завершится формирование новой администрации США, мы еще раз посмотрим, есть ли возможность возобновить переговоры и что можно сделать для упрощения торговли", - сказала она.

Мальстрем подчеркнула, что переговоры о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве, которое должно ввести принципы свободной торговли между ЕС и США, пока заморожены, однако могут возобновиться.

"Мы до сих пор убеждены, что существует хорошая возможность упростить торговлю между ЕС и США. Впрочем, есть и много препятствий", - отметила еврокомиссар.

В то же время Мальстрем добавила, что упрощение торговли - в интересах американского бизнеса.