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Ренан Брессан: Нет ничего невозможного

  • 25.03.2017, 12:59
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Ренан Брессан

Cборная Беларуси по футболу сегодня встретится с командой Швеции.

Полузащитник сборной Беларуси Ренан Брессан поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата-2018 с командой Швеции. Встреча пройдет 25 марта в Стокгольме и начнется в 20.00 по минскому времени, пишет pressball.by.

Стадион — супер. Конечно, приятно будет выйти на такое поле. Но это не главное. Главное — игра. Кстати, чем-то арена похожа на "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне.

Тебе удобно играть при большом стечении болельщиков, или, наоборот, это мешает?

Удобно. Мы недавно встречались с "Бенфикой", которой я забил. На трибунах собралось 53 тысячи. Любой футболист хочет, чтобы был полный стадион.

Если возникнет штрафной вблизи чужих ворот, исполнишь, как за "Шавеш"?

Ну, те голы не значат, что я буду забивать в каждом моменте. Стараюсь попасть туда, куда нужно.

Шведы — силовая команда. Тебе как игроку техничному будет комфортно?

Эта силовая команда тоже показывает красивый футбол. Через пас, открывания за спину... Ожидаем очень тяжелый матч, но нет ничего невозможного.


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