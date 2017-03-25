Ренан Брессан: Нет ничего невозможного
- 25.03.2017, 12:59
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Cборная Беларуси по футболу сегодня встретится с командой Швеции.
Полузащитник сборной Беларуси Ренан Брессан поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата-2018 с командой Швеции. Встреча пройдет 25 марта в Стокгольме и начнется в 20.00 по минскому времени, пишет pressball.by.
Стадион — супер. Конечно, приятно будет выйти на такое поле. Но это не главное. Главное — игра. Кстати, чем-то арена похожа на "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне.
Тебе удобно играть при большом стечении болельщиков, или, наоборот, это мешает?
Удобно. Мы недавно встречались с "Бенфикой", которой я забил. На трибунах собралось 53 тысячи. Любой футболист хочет, чтобы был полный стадион.
Если возникнет штрафной вблизи чужих ворот, исполнишь, как за "Шавеш"?
Ну, те голы не значат, что я буду забивать в каждом моменте. Стараюсь попасть туда, куда нужно.
Шведы — силовая команда. Тебе как игроку техничному будет комфортно?
Эта силовая команда тоже показывает красивый футбол. Через пас, открывания за спину... Ожидаем очень тяжелый матч, но нет ничего невозможного.