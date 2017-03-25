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Гроденчанин: «Мы – люди!»

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  • 25.03.2017, 13:15

Белорусы активно отмечают День Воли.

«Мы – люди! Хлеба, соли, земли, воли! 21 век на дворе. Есть пирамида потребностей Маслоу, когда мне говорят: Что ты еще хочешь? Машина есть, квартира есть, что тебе еще надо?

А что, я должен ездить на телеге? В лаптях ходить? Мне говорят базисными понятиями. «У тебя же все есть». В 21 веке не должно быть что покушать? Я хочу саморазвиваться, чтобы каждый получал удовольствие от работы. А не думал, как ему прокормить семью. В Финляндии платят по 800 евро безработным. А у нас какие-то налоги еще требуют. Там человек нужен обществу и самоудолетворен. Вершина пирамиды – саморазвитие, cамопознание. Мы – люди. А у нас сводится все к базисным понятиям! Поесть, поспать, так жить нельзя», - обратился участник митинга в Гродно.

Сайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию с акций в День Воли.


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