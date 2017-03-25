Европа ставит на Макрона 25.03.2017, 13:28

Эммануэль Макрон

ФОТО: AFP

Внимание всего мира приковано к президентским выборам во Франции.

Метель на Восточном побережье США перевернула планы поездки Ангелы Меркель, отложив до 17 марта запланированную встречу с президентом США Дональдом Трампом. Единственной встречей, которая осталась в календаре канцлера, была назначена в Берлине на 16 марта. Речь о личной встрече с кандидатом в президенты Франции Эммануэлем Макроном, пишет economistua.com.

У Меркель были основания связаться с Макроном. 39-летний независимый центрист теперь, похоже, в состоянии победить лидера политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, чьи антиевропейские взгляды идут категорически вразрез с позицией Меркель. Всего два месяца назад Меркель принимала тогдашнего лидера Франсуа Фийона, правоцентристская республиканская партия которого является традиционным союзником ее Христианско-демократического союза. Но Фийона уличили в том, что он трудоустроил свою жену фиктивным помощником парламентария. Скандал вокруг Пенелопы Фийон разразился после публикации в сатирическом издании Canard Enchaine, в котором утверждалось, что за восемь лет фиктивной работы в парламенте супруга Франсуа Фийона получила €500 тыс. в виде оклада. 14 марта кандидату официально было предъявлено обвинение в злоупотреблении государственными средствами. Последние опросы предполагают, что Фийон потерпит поражение уже в первом туре голосования 23 апреля, после чего Макрон победит Ле Пен во втором туре 7 мая.

Маттиас Руфферт, профессор европейского права в Университете Гумбольдта в Берлине на этот счет выразился, что Макрон выдвигает такие предложения, которые крайне приятно и нормально звучат для немецкого уха, и что это может стать новым шансом для возобновления франко-германских отношений.

Для Германии победа Макрона могла бы принести гораздо больше, чем просто поражение Ле Пен. Франко-германское партнерство, сформировавшее историческое ядро Европейского союза, было напряженным в последние годы. Президент Франсуа Олланд отказался от меркантильного управления долговым кризисом Меркель и раздражал Берлин медленным сокращением дефицита и равнодушием к экономическим реформам, принятым Германией. Макрон впечатлил немцев тем, что добивался реформ во время своего пребывания на посту министра экономики при правлении Олланда и обещал удержать 3%-й потолок дефицита, установленный евро-валютными правилами – такого не обещал никто из его конкурентов. Маттиас Руфферт, профессор европейского права в Университете Гумбольдта в Берлине на этот счет выразился, что Макрон выдвигает такие предложения, которые крайне приятно и нормально звучат для немецкого уха, и что это может стать новым шансом для возобновления франко-германских отношений.

Сейчас Европа очень нуждается в этих отношениях, пожалуй, больше, чем когда-либо. Британия выходит из ЕС, Белый дом занял откровенный скептик НАТО, а Россия на востоке становится все более напористой. Эти факторы, наряду с возрождающимся популизмом, вызывают тревогу в отношении ЕС. Кристиан Блют, экономист аналитического центра Фонда Бертельсманна в Гютерсло, считает, что идею Европы нужно активизировать и сделать более привлекательной. И это получится только в случае сотрудничества с французами.

Макрон приложил все усилия, чтобы успокоить немцев, объявив, что готов обеспечить дисциплину во Франции. 10 января Макрон выступил с речью в Университете Гумбольдта, где сообщил, что исправление текущей ситуации полностью лежит на французах. После этого он добавил, что Франция должна восстановить доверие Германии. Проведя сильные реформы, он надеется перестроить французскую экономику, сделав ее такой же успешной, как немецкая. Эммануэль Макрон в своих выступлениях утверждает, что Франции необходимо работать в рамках европейских структур, а не создавать торговые барьеры или отказываться от валюты евро, как того хочет Ле Пен. Это поможет защитить трудящихся от разрушительных последствий глобализации. К облегчению Германии он занял более жесткую позицию по отношению к России, чем Ле Пен или Фийон, оба из которых хотят отменить санкции в отношении Москвы. И хотя Ле Пен и Фийон не хотят, чтобы Франция принимала больше беженцев, Макрон призвал к проведению иммиграционной политики, «которая была бы эффективной, ясной и проводилась по европейским стандартам».

В отличие от сторонника нео-тэтчеризма Фийона, который обещал повысить пенсионный возраст с 62 до 65 лет и устранить 35-часовую рабочую неделю, Макрон просто сделал бы процесс увольнения государственных служащих тяжелее и предоставил бы компаниям больше гибкости для согласования графиков с их работниками.

В обмен на такие шаги Макрон хочет, чтобы Германия «раскошелилась» и проводила «гораздо более благоприятную для роста политику». Меркель вряд ли выполнит это желание быстро. Возврат к прежним позициям жесткой экономии может оттолкнуть ее правоцентристскую базу, поскольку в этом году ей придется бороться за переизбрание на пост главы государства с Мартином Шульцем от социал-демократов. Поэтому вынужденное сокращение бюджета и траты на реформы Макрона могут разочаровать немцев. В отличие от сторонника нео-тэтчеризма Фийона, который обещал повысить пенсионный возраст с 62 до 65 лет и устранить 35-часовую рабочую неделю, Макрон просто сделал бы процесс увольнения государственных служащих тяжелее и предоставил бы компаниям больше гибкости для согласования графиков с их работниками. Фийон хочет сократить государственные расходы на 100 млрд. евро (106 млрд. долларов) в течение пяти лет. Тем не менее, он не сразу снизит бюджетный дефицит Франции ниже 3-процентного предела, поскольку он предложил глубокие сокращения налогов, а это сократит доходы. Макрон пообещал лишь небольшие снижения налогов.

Роланд Фройденштейн, директор по вопросам политики Центра европейских исследований Вильфрида Мартенса в Брюсселе, прогнозирует, что это сотрудничество будет достаточно тяжелым, поскольку Франция и Германия «давно не видели друг друга». Стратегические различия в экономике и роли государства в экономике и международной торговле настолько глубоки и многочисленны, что один французский президент не сможет это изменить.

Тем не менее, сроки могут работать в пользу Макрона. Еврозона расширяется, а экономика Франции растет с самой высокой скоростью с 2011 года. Мартин Мэлоун, инвестиционный консультант лондонской брокерской компании Mint Partners Ltd, считает, даже если Макрону не удастся добиться обещанного 3% потолка дефицита, то положительные сдвиги, несомненно, пойдут на пользу его популярности.

Кристиан Блют выразился, что хотя Германия по-прежнему ожидает, что ее европейские соседи будут жить по средствам, появится больше относительной свободы действий. Аскетизм уже не будет столь необходимой линией поведения, как это было в годы долгового кризиса. Это, по его словам, может помочь «французско-немецкому двигателю вернуться к работе, являясь конструктивной силой в продвижении Европы вперед».