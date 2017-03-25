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Минчанин: «Мы - народ, мы - основа власти в Беларуси»

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  • 25.03.2017, 13:57

Мы воочию видим крах лживых обещаний режима.

К белорусам на своей странице в «Фейсбуке» обратился минчанин Виктор Мельников:

«Почему я сегодня выхожу с друзьями и знакомыми на шествие? Потому что у меня есть страна с очень древней историей, которую мои предки обороняли не щадя cвоей жизни. Не всегда силы были равны, но страна всегда возрождалась! 99 лет назад был начат очередной этап возрождения. Сегодня мы выходим, чтобы сказать: «Нет коллониальной администрации, давно утратившей легитимность!» Ведь наврав с три короба можно вскаврабкаться на трон, но нельзя долго на нём задерживаться. Мы сегодня воочию увидели крах лживых обещаний. Крах всей бездумной и безответственной политики профессионального лжеца, непомнящего где его народили ( по его последнему заявлению где-то под Смоленском.)! Так вот, в отличии от этих непомнящих, мы помним и знаем кто мы, где наша земля, кто наши предки! Мы - народ, мы - основа власти в Беларуси, мы выходим сказать: Хватит лгать! Лгать о том, что ты имеешь право на любой беcпредел! Незаконно арестовав политиков и активистов - нас не сломаешь, народ способен выдвинуть из своих рядов ещё и ещё! И мы говорим нет самозванцам, нет бандитам и террористам захватившим власть! Жыве Беларусь!!!»


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