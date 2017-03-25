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Жан-Клод Юнкер: «Мы еще отметим 100-летний юбилей Европейского союза»

  • 25.03.2017, 14:03
Жан-Клод Юнкер
Фото: AP

Европа преодолеет все трудности и продолжит существование.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что ЕС, несмотря на все трудности, в том числе и выход Великобритании, продолжит свое существование, пишет 7dniv.info.

«Еще будет 100-летний юбилей Европейского союза», - заверил Юнкер. По мнению главы ЕК, страны-члены сообщества сохранят свое национальное своеобразие.

«Мы никогда не увидим Европейский союз государством, - считает он. - Мы и не находимся на пути огосударствления - по примеру США». Об этом он заявил в Риме на саммите 27 стран-членов Евросоюза, посвященный 60-летию подписания Римского договора.


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