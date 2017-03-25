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Учительница из Гомеля: За 20 лет я воспитала много патриотов

  • 25.03.2017, 14:19
Фото: gomel.today

Сотни людей вышли на акцию в Гомеле в честь Дня Воли.

«При Лукашенко я пережила настоящий бандитизм и уже ничего не боюсь. А Лукашенко, который это все смотрит, я хочу сказать: я за 20 лет воспитала столько патриотов, в том числе журналистку Ларису Щирякову, что считаю свой долг выполненным. А наша власть – это как раковая опухоль, которая сначала уничтожает страну, а потом уничтожит и саму себя. Но благодаря таким митингам, как сегодняшний, мы не позволим им это сделать», - заявила школьная учительница на Дне Воли в Гомеле.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с акций в Бресте, Гродно, Витебске и Гомеле в честь Дня Воли.


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