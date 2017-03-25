Михаил Ходорковский: «Моя цель - правовое государство в России» 1 25.03.2017, 14:34

6,404

МИХАИЛ ХОДОРКОВСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Дни правления Путина в России сочтены.

Критик Путина Михаил Ходорковский считает, что российский президент задумывается о своей отставке, которая должна произойти до 2024 года. В беседе с московским корреспондентом Sueddeutsche Zeitung (перевод - inopressa.ru), он говорит о непростом переходе и времени, которое наступит после эры Путина.

По словам Ходорковского, в «России сформировалась феодально-криминальная система. Ее возглавляет Путин, но и его власть имеет ограничения, которые предусматривает подобная модель, когда распространяется на все государство. Он распределяет "уделы" - как территориальные, так и криминальные - и вынужден при этом закрывать глаза на разрушение правового государства».

Отвечая на вопрос немецкого журналиста о том, насколько Путин сегодня силен, чтобы - как верят на Западе - иметь возможность влиять на исход выборов в США и раскалывать Европу, проживающий в Лондоне экс-олигарх указывает на то, что «западные общества в каком-то смысле утратили способность к обороне». За последние 25 лет «Запад подрастерял силы». И проблема, по его словам, «не в силе Путина, а в вялости западного общества».

Останавливаясь на теме предстоящих в России в 2018 году президентских выборов, Михаил Ходорковский говорит о том, что перемен во взаимоотношениях между государственной властью и оппозицией ждать не стоит. «Однако изменений внутри правящей элиты я бы исключать не стал. У меня такое впечатление, что Путин по личным соображениям думает о своей отставке ранее 2024 года. Он должен предпринять для этого решительные шаги уже сегодня. Одним из них стало бы взращивание преемника. Нечто подобное не лишено определенных рисков, и я не знаю, пойдет ли он на это в итоге».

В России никто не может гарантировать Путину неприкосновенность после отставки, считает Ходорковский. «И в этом состоит проблема. Поэтому для него должна быть создана некая модель - а на это потребуются годы. И эта модель будет функционировать, только если подключится Запад».

«Демократия на Западе - это результат долгого пути. России только предстоит пройти этот путь, и вопрос в том, что будет первым шагом. Я уверен, что первым шагом должно быть построение правового государства», - говорит Ходорковский, отвечая на вопрос о том, что будет после Путина.

«Возьмем систему правосудия: у нас за год через суды проходит 2 млн уголовных дел. У нас есть законы, но судьи знают, что их действие не абсолютно. А когда появляются сомнения, лучше спросить у начальства. И это не редкость - возможно, так происходит в 2% из всех случаев. А это 40 тыс. дел, имеющих политический аспект! Кто здесь должен решать? Администрация президента просто не справляется с таким количеством и советует "решать самим", руководствуясь "волей президента". И все начинают трактовать эту волю по собственному усмотрению - а в результате у нас за решеткой оказываются те, кто ловит в церкви покемонов. В информационном обществе требуется не много подобных ошибочных решений, чтобы появилось ощущение беззакония».

«Такая же проблема и в экономике: старый друг Путина, бывший сотрудник КГБ Сергей Чемезов - сам по себе неплохой менеджер. Но в его концерн "Ростех" входит более 700 компаний из всех возможных отраслей. Как за ними всеми уследить? Но все изо всех сил рвутся под крыло "Ростеха": если удастся вскарабкаться на самый верх, ты окажешься в свободном от действия законов пространстве», - комментирует Ходорковский.

«Если, допустим, Путину завтра на голову упадет кирпич - кто придет на его место?» - задается вопросом Ходорковский. - «По закону это должен быть премьер-министр Дмитрий Медведев. И тогда у Медведева будет выбор: во-первых, он может сесть за круглый стол с силовиками. И тогда ему придется соблюсти баланс между такими людьми, как глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, президент Чечни Рамзан Кадыров и Игорь Сечин» (шеф нефтяного концерна "Роснефть". - Прим. ред.)".

Но в отличие от Путина, продолжает Ходорковский, у Медведева нет авторитета среди этих людей, они не чувствуют своей зависимости от него. И подобный круглый стол будет больше похож на "военную хунту", с которой никто в мире не захочет вести переговоров.

«Во-вторых, Медведев мог бы обратиться к общественным и политическим силам. И тогда за круглый стол надо будет пригласить, например, Геннадия Зюганова или более молодых представителей КПРФ. Экс-министра финансов Алексея Кудрина, оппозиционного политика Алексея Навального, Ходорковского и, может быть, кого-то из националистов. И какого-нибудь сильного губернатора, например, мэра Москвы Сергея Собянина. И все они должны будут обсуждать реформы».

Что касается силовых ведомств, то, уверен Ходорковский, они будут готовы служить государственной власти, если поймут, что это действительно реальная власть.

Сам о себе Ходорковский говорит так: «Я человек с идеей. Еще в детском саду я хотел стать директором фабрики. Я был убежден, что у меня это получится, и упорно шел к этой цели. Конечно, бывают ситуации, в которых нельзя оставаться безучастным зрителем. Когда вокруг пожар, нужно принимать решение. Но я всегда видел свою роль в демократической России в качестве того, кто строит промышленность. Это то, что я действительно хорошо умею делать. Сегодня моя цель - правовое государство в России. И оно у нас будет - еще при моей жизни».