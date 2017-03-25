В Евросоюзе планируется введение единого дорожного сбора 25.03.2017, 15:26

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Фото: Andreas Frank

Сумма сбора будет зависеть от проеханных километров и от степени вреда автомобиля для окружающей среды.

Централизованный дорожный сбор, по мнению Еврокомиссии, упростит перемещение по европейским дорогам и избавит автовладельцев от необходимости платить пошлины на разных участках трасс в странах ЕС, пишет «Немецкая волна».

Европейская комиссия планирует ввести дорожные сборы на всех дорогах в странах Евросоюза. Как заявила в субботу, 25 марта, еврокомиссар по транспорту Виолета Булк, соответствующий законопроект будет представлен в мае 2017 года.

Главная цель инициативы Еврокомиссии - упростить перемещение по европейским дорогам и избавить водителей от необходимости останавливаться для оплаты различных пошлины на разных участках трасс в странах ЕС. Вместо этого на территории Евросоюза будет централизовано взиматься единый дорожный сбор, который владельцы транспортных средств смогут заплатить либо с помощью системы предоплаты, либо путем ежемесячных отчислений.

Сумма дорожного сбора будет зависеть от количества пройденных километров и от степени вреда, который автомобиль наносит окружающей среде, рассказала Виолета Булк в интервью газете Welt am Sonntag. Доходы от сборов будут перечисляться в бюджет стран, по дорогам которых проехал автомобиль.

Бундестаг ФРГ в пятницу, 24 марта, утвердил законопроект о введении дорожного сбора для легковых автомобилей на немецких автобанах. Он обязывает владельцев транспортных средства покупать наклейку на стекло, разрешающую пользование немецкими скоростными трассами и шоссейными дорогами. Цена такой наклейки, действие которой ограничат по времени, будет зависеть от продолжительности ее действия, объема двигателя и экологических характеристик автомобиля.

Расходы немецким автомобилистам государство компенсирует путем снижения ежегодного автомобильного налога на соответствующую стоимости ежегодной наклейки сумму.