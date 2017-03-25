Дмитрий Бондаренко: Это начало революции 25.03.2017, 17:54

Дмитрий Бондаренко

У Лукашенко и его милиции мозгов в голове мало.

Об этом в интервью телеканалу «Белсат» заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- Какие первые впечатления от сегодняшнего Дня Воли?

- Во-первых, сегодня праздник. Я хотел бы поздравить всех белорусов с этой великой датой – 99-й годовщиной создания Белорусской Народной Республики. Этот день белорусы встречают на марше, как и почти 100 лет назад. В трудных условиях, в муках рождается по-настоящему свободная новая Беларусь.

- Надо ли обращать внимание на то, сколько людей сегодня выходит на акции, или важнее не количество, а качество?

- Если бы вы запустили свои дроны, то увидели бы, что сотни и тысячи людей на разных параллельных улицах, по телефону пробовали установить связь между собой. Это происходит уже не в первый раз. В свое время на День Воли перекрывали Октябрьскую площадь, но люди потом все равно сходились в массу. Это главное. Я уверен, что люди будут выходить в Минске и в других городах и завтра, и в другие дни. Мы знаем, по данным из интернета, из рейтингов, насколько сейчас непопулярен Лукашенко.

У нас есть точные цифры, насколько непопулярен режим и насколько популярна идея протестов. Онлайн-репортажи «Радыё Свабода», «Белсата», «Нашай Нівы», текстовые репортажи сайта Charter97.org за день смотрят миллион и более белорусов. Люди обсуждают только тему протестов.

Будем называть вещи своими именами: у Лукашенко и его милиции мозгов в голове мало, они нарываются на то, чтобы попасть под серьезные международные санкции и суды, в том числе и Гаагский. Сейчас Лукашенко грубо нарушает международные обязательства Беларуси и права человека, в том числе право на мирные собрания. Надо это фиксировать, и этих людей однозначно будут судить.

Мы будем требовать отключения лукашенковского режима от международной банковской системы «Свифт». ОМОН и КГБ могут быть объявлены преступными организациями. Такое уже было – ОМОНовцы Риги и Вильнюса теперь постоянно в бегах. Нет у людей мозгов – что сделаешь? А белорусы свою волю покажут. Сейчас мы видим только середину процесса.

- Западные политики говорили, что День Воли станет тестом для Лукашенко. На данный момент можно сказать, что он провалил этот тест?

- Аферистов и коррупционеров на Западе тоже хватает. Мы знаем, сколько на их подкуп тратит Россия. Например, бывший глава избирательного штаба Трампа Манафорт был на содержании у российского олигарха Дерипаско. И целью была ликвидация антироссийской оппозиции в соседних с РФ странах.

Но сколько бы диктатор ни хотел жить вечно, ему всегда приходит конец. Лукашенко сейчас приходит конец. Я это говорил и хочу повторить: до конца года этот человек в кресле правителя не продержится.

- Власти «зачистили» накануне Дня Воли лидеров оппозиции. Можно ли говорить, что сегодня на улицы Минска уже вышла не какая-то мифическая «пятая колонна», а собственно белорусский народ?

- Оппозиция – это и есть народ. Но проходит время – и должны появиться новые лидеры. В свое время меня никто не назначал каким-то руководителем. Но так сложились обстоятельства, что как журналист я тогда боролся за освобождение Павла Шеремета. Мы проводили свои первые акции и митинги, а потом использовали этот опыт дальше. Сейчас мы увидим новых лидеров – как в регионах, так и в Минске.

- Мы видим на сегодня сотни задержанных в Беларуси. Когда это уже остановится?

- Международные санкции, международная солидарность будут делать свое дело. У Лукашенко денег осталось всего на пару месяцев. Он, похоже, вбросил свою заначку, украденную раньше. Потому что денег ему взять уже неоткуда: Россия резко сократила поставки нефти, экономика стоит, в стране массовая безработица.

Я думаю, сейчас идет белорусская революция. Но она будет происходить не один день. Как говорил лидер народных протестов Николай Статкевич: выходить на улицы придется не один день и не один раз. И к этому надо быть готовыми. Мы должны, как украинцы, сейчас мобилизоваться – каждый на своем месте и направлении.

Раз уже Лукашенко объявил нам войну, надо это вызов принимать, упирать и скидывать это чудовище под колеса истории.

- Игорь Олиневич говорил, что Лукашенко должны остановить разные формы протестов, в том числе забастовки. Идет ли ситуация сейчас к этому?

- Сопротивление должно быть ненасильственным – это могут быть акции саботажа, итальянские забастовки чиновников, массовые забастовки рабочих.

А белорусские центры за границей должны, как удав, стягивать свои кольца вокруг режима Лукашенко. Режим слаб и он падет.

- Вы упоминали пример Украины. Сейчас белорусы в интернете начали составлять список ОМОНовцев, чтобы люди знали этих антигероев в лицо. Это начало народных люстраций, как в Украине?

- Белорусы – европейский народ, но каждый народ имеет право на восстание, если власть нарушает Конституцию, права людей. Особенно когда власть начинает издеваться над людьми, бить их, оскорблять – это может привести к восстанию.

Лукашенко – это маньяк. В его голове, наверное, уже как у Гитлера, белорусский народ не может быть хорошим народом. У Гитлера была идея, что немецкий народ должен погибнуть, потому что не победил в войне. Лукашенко как поклонник Гитлера объявил войну целому народу. Последствия этого будут самыми тяжелыми – для него и его клики.

- Если ли какие-то действенные международные средства воздействия на режим?

- Белорусы, как и всякий другой народ, имеют право на восстание. А от Лукашенко ждать сегодня рациональных действий не приходится.

У Запада есть все инструменты эффективного воздействия, прежде всего экономические. Мы знаем, что даже Министерство обороны России сокращает сегодня свой бюджет на 25%. А это святое для Путина и его генералов. Кто такой на этом фоне Лукашенко?

Буровики нефти в Америке сегодня – символ и механизм свободы. Цена на нефть уже не будет расти. Как говорил когда-то Виктор Ивашкевич: сланцевая революция вызовет и политическую революцию, в том числе и в Беларуси.

- То, что сегодня произошло на улицах Минска – это и есть начало революции?

- Это начало революции. Эти дармоеды со щитами – это и есть те, с помощью кого Лукашенко хочет собрать деньги с народа и выпросить кредит у МВФ. Ни копейки этим бандитам, этим дуболомам не дадут. На них идет основная часть бюджета.

Видно, что на улицы в разных точках вышли десятки тысяч белорусов. Иначе они бы не выводили всю эту технику. Видно, что у властей паника.

Надо сказать, что одним из руководителей этого шабаша является министр Шуневич – человек, который лично пытал лидеров оппозиции и кандидатов в президенты в тюрьме. Это луганский бандит, достаточно расчетливый. Он уже делает определенные шаги в сторону Москвы, чтобы стать таким диктатором: памятники городовому, форма НКВД. Это достаточно неглупый человек, который дает сигналы Путину: я готов заменить Лукашенко. Если Лукашенко этого не понимает – это его проблемы.

Сегодняшние события в Минске происходили в стиле «ДНР/ЛНР». Это наверное ментальность проявилась у человека из тех мест. Как известно, в «ДНР/ЛНР» разницы между бандитом и милиционером нет. Предательская милиция возглавила эти так называемые «республики». И у нас тоже действует такое «счастье» в виде министра Шуневича.

- Можно ли говорить о том, что власть показала, что панически боится собственного народа? Это в самом деле демонстрация тотального страха?

- Нам, белорусам, надо упираться. Нам надо быть солидарными. Сегодня есть и в самом деле раненые, и задержанные – это аналог раненых на войне.

Я обращаюсь к белорусским бизнесменам: сделайте выбор, будьте с народом, поддержите репрессированных, правозащитные организации, независимые СМИ – «Белсат», Charter97.org, «Радыё Свабоду», «Нашу Нiву», «Народную Волю».

Нам не надо покупать БТРы, бронежилеты, амуницию, ка это делали украинцы. Но мы должны быть солидарными. Когда-то поляки говорили: никогда наши семьи не жили так хорошо, как в те дни, когда мы были в тюрьмах. Сегодня мы должны помочь семьям репрессированных.

- Людям, которые стоят в полной экипировке против безоружных граждан – им страшно?

- Им страшно. Я вижу, что это внутренние войска, это молодые люди, у которых сильно промыты мозги. Но не в этом дело. Завтра эти дуболомы будут в каждом городе. Лукашенко покажет, на что он хочет забрать деньги. Вот на этих дуболомов в ново экипировке. А потом сказать народу: идите пилите лес за миску за миску похлебки, а я буду жить в Дроздах и кормить тысячи своих дуболомов.

Сегодня мы увидели весь провал международной политики режима – того, что Макей пробовал «склеить».

- И наверное внутренней политики?

- Лукашенко пробует пользоваться методами Средневековья во времена айфонов и социальных сетей. Люди будут самоорганизовываться, как это было в Украине. Это все очень напоминает украинские события. И все современные революции, где люди объединялись через «Фейсбук» и другие социальные сети.

И хочу поблагодарить журналистов независимых СМИ за мужество. Людей разгоняли псы, которые слепо исполняют приказы. Поэтому особенно хочу поблагодарить журналистов за мужество: эти картинки из Минска стоят тысяч и миллионов слов.

- На акции простая белорусская женщина встала на колени и своей молитвой буквально разогнала всех этих дуболомов. Как вы это прокомментируете?

- Женщина действительно молилась и мы увидели, как эти черти были вынуждены сбежать.

- Какова вероятность того, что Лукашенко пойдет на еще более жесткие действия?

- Все что сегодня происходило – это очень серьезно и в то же время анекдотично. В Минске мы видели брутальные действия, а в то же время в Гродно и Бресте люди спокойно прошли маршем на разрешенных акциях. Один концерт «Брутто» на «Минск-арене» дает более сильный эффект, чем десяток небольших акций.

Система идет вразнос, у нее нет финансов. Это самое главное. И это надолго. Белорусам надо понимать, в какой они ситуации. Не надо бояться. Надо быть мудрыми, действовать разумно в этой ситуации. Отсчет для режима идет на месяцы. Экономика без денег действовать лучше не станет.

Надо понимать, что инициатива на нашей стороне. У нас есть средства самоорганизации, у нас есть независимые СМИ. Надо быть солидарными, поддерживать друг друга. А эти пускай бесятся, это им только в копеечку выходит.

- Какова вероятность того, что эти цепные псы в итоге и разорвут Лукашенко, когда ему не будет чем их кормить?

- Нет, они просто разбегутся. Падали режимы и более сильные, чем режим Лукашенко, агонию которого мы наблюдаем.

Мы видели, как их передергивало, когда им кричали «Ганьба!». Это было для них как пуля. Здоровых мужиков просто шатало от этих слов.

Происходит борьба добра со злом. Они понимают, что они силы зла, и когда им женщины говорят эти слова – их аж дергает, они строй рушат сами. Значит и у них не все так просто. А это же самые дуболомы с промытыми мозгами. Обычным милиционерам, обычным военным все это не надо.

- Чего нам ждать от завтрашнего дня?

- Я думаю, белорусы выйдут и завтра. И не только в других городах, но и в самом Минске.

Будем солидарными – белорусы, граждане, журналисты между собой. Мы народ!

Именно 25 марта – есть какой-то космический импульс, связанный с этой датой – мы на протяжении десятилетий становимся народом. Я хотел бы, чтобы сегодня белорусы сказали наши святые слова «Жыве Беларусь!».