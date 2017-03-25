Роберт Тышкевич: Мы должны быть солидарны с Беларусью! 25.03.2017, 17:56

Роберт Тышкевич

Европа не может забыть о Беларуси в 99-ю годовщину ее независимости.

Об этом написал председатель комиссии Сейма Польши по делам Беларуси Роберт Тышкевич:

«Мы должны быть солидарны с Беларусью! Нам нужно поддерживать все институты и всех людей, которые работают над тем, чтобы на восток от границ Европы развивалась демократия и свобода, чтобы Беларусь вошла в семью европейских стран. У нас общая история, мы должны руководствоваться общими целями. Европа не может забыть о Беларуси, в 99-ю годовщину ее независимости.».