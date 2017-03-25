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Роберт Тышкевич: Мы должны быть солидарны с Беларусью!

  • 25.03.2017, 17:56
Роберт Тышкевич

Европа не может забыть о Беларуси в 99-ю годовщину ее независимости.

Об этом написал председатель комиссии Сейма Польши по делам Беларуси Роберт Тышкевич:

«Мы должны быть солидарны с Беларусью! Нам нужно поддерживать все институты и всех людей, которые работают над тем, чтобы на восток от границ Европы развивалась демократия и свобода, чтобы Беларусь вошла в семью европейских стран. У нас общая история, мы должны руководствоваться общими целями. Европа не может забыть о Беларуси, в 99-ю годовщину ее независимости.».


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