В Крыму появилась символика Украины 1 25.03.2017, 18:32

21,086

Фото: Ленур Ислямов / Facebook

Граффити, листовки и флаги Украины появились по всему аннексированному полуострову.

Над столицей Крыма Симферополем вывесили флаг Украины, сообщил в Facebook руководитель телеканала ATR Ленур Ислямов, пишет gordonua.com.

Симферополь он назвал именем Ак-Мечеть, которое город носил до 1784 года.

Ислямов поделился фотографиями с места событий и уточнил, что они сделаны сегодня.

Позже он сообщил, что символы Украины встречаются и в других районах полуострова.

"Въезд в Судак! Весь Крым в граффити, листовках и флагах Украины!" – написал Ислямов.

На фотографиях, которые он выложил в соцсеть, видны, в частности, надписи на украинском языке: "Мы близко".

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.