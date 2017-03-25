В Крыму появилась символика Украины

В Крыму появилась символика Украины1
- 25.03.2017, 18:32
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Граффити, листовки и флаги Украины появились по всему аннексированному полуострову.
Над столицей Крыма Симферополем вывесили флаг Украины, сообщил в Facebook руководитель телеканала ATR Ленур Ислямов, пишет gordonua.com.
Симферополь он назвал именем Ак-Мечеть, которое город носил до 1784 года.
Ислямов поделился фотографиями с места событий и уточнил, что они сделаны сегодня.
Позже он сообщил, что символы Украины встречаются и в других районах полуострова.
"Въезд в Судак! Весь Крым в граффити, листовках и флагах Украины!" – написал Ислямов.
На фотографиях, которые он выложил в соцсеть, видны, в частности, надписи на украинском языке: "Мы близко".
Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.