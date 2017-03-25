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Марина Адамович: Я очень переживаю за Николая

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  • 25.03.2017, 19:23
  • 14,461
Марина Адамович

Жена Николая Статкевича все еще не знает, где находится ее муж.

Жена Николая Статкевича 25 марта была задержана на улице Петруся Бровки в Минске. Говорит, что против нее не применяли физической силы. «Взяли под руки и понесли в автобус, я только ноги поджала, ну несите», - рассказала nn.by Марина Адамович.

По ее словам, сотрудники милиции вели достаточно цивилизованно. Ее отвезли во Фрунзенский РОВД.

Марина Адамович все еще не знает, где находится ее муж Николай Статкевич. «Мне очень страшно. Уже более 2 суток у меня нет никаких вестей. У нас была договоренность, что он даст знак определенным образом, но этого сделано не было. Остается еще слабая надежда, что это было связано с отключением у меня всякой связи».

Жену политика около 19.00 выпустили из Фрунзенского РОВД после пятичасового задержания.


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