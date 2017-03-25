Президент Европейской Народной Партии: Призываем немедленно освободить всех политических заключенных
- 25.03.2017, 21:00
Президент самой большой европейской партии призвал власти Беларуси освободить всех задержанных.
Президент Европейской Народной Партии Джозеф Даул призвал диктатора освободить всех граждан, участвовавших в мирном шествии в День Воли.
«Мы решительно осуждаем давление Лукашенко на оппозицию и граждан и призываем немедленно освободить всех политических заключенных», - написал Джозеф Даул в своем «Твиттере».
We strongly condemn Pres #Lukashenka's repressions against opposition & citizens & call to immediately release all political prisoners— Joseph Daul (@JosephDaul) 25 марта 2017 г.