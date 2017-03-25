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Президент Европейской Народной Партии: Призываем немедленно освободить всех политических заключенных

  • 25.03.2017, 21:00
Жозеф Доль

Президент самой большой европейской партии призвал власти Беларуси освободить всех задержанных.

Президент Европейской Народной Партии Джозеф Даул призвал диктатора освободить всех граждан, участвовавших в мирном шествии в День Воли.

«Мы решительно осуждаем давление Лукашенко на оппозицию и граждан и призываем немедленно освободить всех политических заключенных», - написал Джозеф Даул в своем «Твиттере».


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