Президент Европейской Народной Партии: Призываем немедленно освободить всех политических заключенных 25.03.2017, 21:00

Жозеф Доль

Президент самой большой европейской партии призвал власти Беларуси освободить всех задержанных.

Президент Европейской Народной Партии Джозеф Даул призвал диктатора освободить всех граждан, участвовавших в мирном шествии в День Воли.

«Мы решительно осуждаем давление Лукашенко на оппозицию и граждан и призываем немедленно освободить всех политических заключенных», - написал Джозеф Даул в своем «Твиттере».